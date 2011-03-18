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Новости сборной Словении по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.nzs.si
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Таблица
Товарищеский матч. Экс-спартаковец принес Хорватии победу над Словенией (2:1)
7 июня
1
Трансляция
Хорватия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026
7 июня
Хорватия – Словения: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.40
6 июня
Трансляция
Словения – Кипр: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Словения – Кипр: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 2.35
3 июня
Трансляция
Черногория – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Черногория – Словения: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.80
30 марта
Трансляция
Венгрия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 марта 2026
28 марта
В России после лишения Сенегала Кубка Африки попросили ФИФА аннулировать результат матча со Словенией в 2009 году
18 марта
11
Отбор ЧМ-2026. Турция остановила Испанию, 3 сборные забили по 7 голов, ничья Беларуси, поражение Грузии и другие результаты
2025.11.19 00:48
Швеция – Словения: прогноз и ставки на матч 18 ноября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.11.17 09:20
Отбор ЧМ-2026. Беларусь добыла сенсационную ничью, Швеция разгромно проиграла и другие результаты
2025.11.16 00:47
Отбор ЧМ-2026. Победы Германии и Бельгии, Франция потеряла очки и другие результаты
2025.10.13 23:46
Словения – Швейцария: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.12 09:33
Косово – Словения: прогноз и ставки на матч 10 октября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.10.09 08:51
Отбор ЧМ-2026. Италия после двух автоголов выгрызла победу над Израилем (5:4), домашнее поражение Беларуси и другие результаты
2025.09.08 23:43
Швейцария – Словения: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.83
2025.09.07 09:39
Отбор ЧМ-2026. Сокрушительные поражения Беларуси и Азербайджана, Франция победила Украину и другие результаты
2025.09.05 23:40
1
Словения – Швеция: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.09.04 09:26
Зенитовец Дркушич: «Роналду так хорошо пахнет!»
2025.04.19 12:48
1
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
2025.04.02 22:53
3
Лига наций. Победы Италии, Англии и Норвегии, ничья Франции с Израилем
2024.11.15 00:45
1
Трансляция
Словения – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024
2024.11.14 21:35
Черчесов высказался о третьем подряд поражении сборной Казахстана
2024.10.13 19:49
4
Лига наций. Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении (0:1)
2024.10.13 17:54
4
Трансляция
Казахстан – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 октября 2024
2024.10.13 14:51
Фото
Холанд намекнул, что станет отцом
2024.10.11 09:33
Трансляция
Норвегия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024
2024.10.10 20:35
Мулдаров оценил игру Казахстана: «Сыграли процентов на 70. А соперники – на 100»
2024.09.10 13:46
Черчесов не смог ответить на вопрос об игре Казахстана в атаке: «У меня с процентами в школе было плохо»
2024.09.10 13:40
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