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- 16:52 Акинфеев – о Мариборе-2009: «Тупой гол в Москве все перечеркнул. Должны были 4-5 забивать» 1
- 19 ноября 2022
- 19:12 Карпин: «Узбекистан, может, даже сильнее Словакии и Словении» 4
- 27 сентября 2022
- 23:40 Лига наций. Сербия победила Норвегию на выезде и вышла в Лигу А
- 9 июня 2022
- 23:51 Лига наций. Грузия благодаря голу Хвичи разгромила Северную Македонию и другие результаты
- 5 июня 2022
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- 2 июня 2022
- 23:45 Лига наций. Кухта забил за Чехию, Холанд принес Норвегии победу над Сербией и другие результаты 2
- 26 марта 2022
- 18:56 Товарищеский матч. Бийол принес Словении ничью с Хорватией, забив на 92-й минуте
- 12 ноября 2021
- 14:45 Иванов рассудит Словению и Кипр в отборе ЧМ-2022 2
- 00:42 Отбор ЧМ-2022. Хорватия забила семь голов Мальте, Словакия и Словения сыграли вничью 5
- 15 октября 2021
- 21:47 Осинькин: «Матч со Словенией – лучший для сборной России при Карпине» 6
- 00:15 Акинфеев: «Был уверен, что Россия выиграет у Словении»
- 13 октября 2021
- 17:37 В полиции Марибора сообщили, что в нападении на россиян участвовал один словенский фанат 2
- 12 октября 2021
- 11:26 Фото Фанаты сборной Словении избили российских болельщиков после матча в Мариборе 31
- 08:39 Видео Карпин: «Словения почти два года не пропускала с угловых. Взял игроков на слабо» 1
- 08:20 Тренер Словении: «В Сочи моим кошмаром был Дзюба. Сегодняшняя Россия – быстрая и гибкая» 8
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- 07:38 Контракт Карпина будет продлен, так как сборная вышла в стыки ЧМ-2022 20
- 00:40 Дивеев: «В раздевалке включили песню: «Валера, Валера». Карпин пел вместе с нами» 3
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- 11 октября 2021
- 23:54 Россия гарантировала себе место в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022 5
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