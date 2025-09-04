Введите ваш ник на сайте
Словения – Швеция: прогноз и ставки на матч 5 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

04 сентября 2025 9:09
Словения - Швеция
05 сент. 2025, пятница 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Перейти в онлайн матча
5 сентября на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Словении и Швеции. Обе команды демонстрируют впечатляющие результаты в последнее время и подходят к игре с сериями побед, что делает предстоящую встречу крайне интересной с точки зрения тактики и ставок.

Словения

Сборная Словении на подъеме – команда одержала три победы подряд, включая результативный матч против Боснии и Герцеговины (2:1) и выездной успех в Люксембурге (1:0). За последние пять встреч словенцы пропустили всего два мяча, что подчеркивает надeжную игру в обороне. При этом в атаке команда действует не так активно – всего пять голов за тот же отрезок, но стабильная реализация моментов и слаженность в линиях позволяют добиваться положительного результата. Особенно важно отметить, что в последних трeх играх Словения обязательно забивала. Команда делает ставку на сбалансированную игру и минимизацию рисков, предпочитая контролировать темп и избегать открытого футбола.

Швеция

Шведская сборная подходит к этому матчу в статусе одной из самых результативных команд последних недель. За пять матчей шведы оформили 17 голов, в том числе уверенные победы над Северной Ирландией (5:1), Венгрией (2:0) и Алжиром (4:3). Нападение шведов выглядит грозно и отличается хорошей вариативностью. В то же время оборона не безупречна – пять пропущенных мячей в тех же пяти встречах, а игра против Алжира выявила проблемы в позиционной защите. Тем не менее, атакующий потенциал компенсирует огрехи сзади, особенно против соперников, которые склонны играть от обороны. Швеция выиграла три последних матча и в каждом забивала не менее двух голов.

Факты о командах:

Словения

  • Победа в 3 последних матчах

  • В среднем: 1.00 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

  • Забивает в 3 матчах подряд

  • Только 2 пропущенных мяча за 5 матчей

Швеция

  • Победа в 3 последних матчах
  • В среднем: 3.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • 17 голов за 5 матчей
  • Забивает в 3 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
1
Забитых мячей
3
0.33
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Самая крупная ничья:  1:1
Лига наций, 6 тур
Швеция
1 : 1
27.09.2022
Словения
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 2
02.06.2022
Швеция
Товарищеские матчи. Сборные,
Швеция
0 : 0
30.05.2016
Словения

Прогноз на матч Словения – Швеция

Обе сборные находятся в хорошей форме, но играют с разными акцентами. Словения делает ставку на организованную оборону и минимализм в атаке, тогда как Швеция активно использует свой атакующий потенциал. Учитывая текущие показатели и результативность шведов, можно ожидать, что гости будут доминировать по числу опасных моментов. Однако словенская защита способна ограничить шансы соперника, особенно на своeм поле. При этом формат квалификационного матча предполагает борьбу до конца, и шведская мощь в атаке может сыграть решающую роль во втором тайме.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Швеции с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Швеции больше 1 – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2 голов – коэффициент 1.85

Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швеция Словения
Рекомендуем
18+
