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    Состав сборной Словении по футболу

    Сайт http://www.nzs.si
    Тренер Матьяж Кек
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    16 Облак Ян Атлетико Атлетико Словения Вра 30 6 0 0 0 0
    20 Сикошек Грегор Марибор Марибор Словения Защ 29 6 0 0 1 0
    6 Бийол Яка Удинезе Удинезе Словения Защ 24 6 0 0 1 0
    Карничник Жан Лудогорец Лудогорец Словения Защ 28 6 0 0 1 0
    15 Стоянович Петар Эмполи Эмполи Словения Защ 27 5 1 1 4 0
    4 Блажич Миха Анжер Анжер Словения Защ 29 5 0 0 0 1
    18 Горенц-Станкович Йон Штурм Штурм Словения Защ 27 4 0 0 1 0
    17 Мевля Миха Нет клуба Словения Защ 32 4 0 0 0 0
    23 Брекало Давид Викинг Викинг Словения Защ 24 3 0 0 0 0
    3 Балковец Юре Аланьяспор Аланьяспор Словения Защ 28 2 0 0 0 0
    21 Милец Мартин Марибор Марибор Словения Защ 31 1 0 0 0 0
    Гнезда Черин Адам Панатинаикос Панатинаикос Словения Пол 23 6 1 0 2 0
    8 Куртич Ясмин ПАОК ПАОК Словения Пол 34 5 0 1 2 0
    8 Ловрич Занди Удинезе Удинезе Словения Австрия Пол 24 4 0 0 0 0
    13 Чернигой Домен Венеция Венеция Словения Пол 27 4 0 0 0 0
    19 Зайц Миха Фенербахче Фенербахче Словения Пол 28 3 0 0 2 0
    Шешко Беньямин Зальцбург Зальцбург Словения Нап 19 6 3 2 0 0
    13 Вербич Беньямин Панатинаикос Панатинаикос Словения Нап 29 5 0 0 0 0
    9 Шпорар Андраж Панатинаикос Панатинаикос Словения Нап 29 5 1 1 2 0
    13 Целар Жан Лугано Лугано Словения Нап 23 4 0 0 0 0
    19 Захович Лука Херенвен Херенвен Словения Нап 27 2 0 0 0 0
    Элшник Тими Олимпия Олимпия Словения Нап 24 1 0 0 0 0
    Млакар Ян Уиган Атлетик Уиган Атлетик Словения Нап 24 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 7
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