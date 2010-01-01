Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|16
|Облак Ян
|Атлетико
|Вра
|30
|6
|0
|0
|0
|0
|20
|Сикошек Грегор
|Марибор
|Защ
|29
|6
|0
|0
|1
|0
|6
|Бийол Яка
|Удинезе
|Защ
|24
|6
|0
|0
|1
|0
|Карничник Жан
|Лудогорец
|Защ
|28
|6
|0
|0
|1
|0
|15
|Стоянович Петар
|Эмполи
|Защ
|27
|5
|1
|1
|4
|0
|4
|Блажич Миха
|Анжер
|Защ
|29
|5
|0
|0
|0
|1
|18
|Горенц-Станкович Йон
|Штурм
|Защ
|27
|4
|0
|0
|1
|0
|17
|Мевля Миха
|Нет клуба
|Защ
|32
|4
|0
|0
|0
|0
|23
|Брекало Давид
|Викинг
|Защ
|24
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|Балковец Юре
|Аланьяспор
|Защ
|28
|2
|0
|0
|0
|0
|21
|Милец Мартин
|Марибор
|Защ
|31
|1
|0
|0
|0
|0
|Гнезда Черин Адам
|Панатинаикос
|Пол
|23
|6
|1
|0
|2
|0
|8
|Куртич Ясмин
|ПАОК
|Пол
|34
|5
|0
|1
|2
|0
|8
|Ловрич Занди
|Удинезе
|Пол
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|13
|Чернигой Домен
|Венеция
|Пол
|27
|4
|0
|0
|0
|0
|19
|Зайц Миха
|Фенербахче
|Пол
|28
|3
|0
|0
|2
|0
|Шешко Беньямин
|Зальцбург
|Нап
|19
|6
|3
|2
|0
|0
|13
|Вербич Беньямин
|Панатинаикос
|Нап
|29
|5
|0
|0
|0
|0
|9
|Шпорар Андраж
|Панатинаикос
|Нап
|29
|5
|1
|1
|2
|0
|13
|Целар Жан
|Лугано
|Нап
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|19
|Захович Лука
|Херенвен
|Нап
|27
|2
|0
|0
|0
|0
|Элшник Тими
|Олимпия
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|Млакар Ян
|Уиган Атлетик
|Нап
|24
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 23, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 5, нападающих: 7