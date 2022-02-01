Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
|2 тур
|26 марта, воскресенье
|20:00
|Словения
|Сан-Марино
|5 тур
|7 сентября, четверг
|21:45
|Словения
|Северная Ирландия
|6 тур
|10 сентября, воскресенье
|21:45
|Сан-Марино
|Словения
|8 тур
|17 октября, вторник
|21:45
|Северная Ирландия
|Словения