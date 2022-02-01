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    Расписание матчей сборной Словении по футболу

    Сайт http://www.nzs.si
    Тренер Матьяж Кек
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    1 тур
    		23 марта, четверг 18:00 Казахстан Словения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    2 тур
    		26 марта, воскресенье 20:00 Словения Сан-Марино
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    3 тур
    		16 июня, пятница 21:45 Финляндия Словения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    4 тур
    		19 июня, понедельник 21:45 Словения Дания
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    5 тур
    		7 сентября, четверг 21:45 Словения Северная Ирландия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    6 тур
    		10 сентября, воскресенье 21:45 Сан-Марино Словения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    7 тур
    		14 октября, суббота 19:00 Словения Финляндия
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    8 тур
    		17 октября, вторник 21:45 Северная Ирландия Словения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    9 тур
    		17 ноября, пятница 22:45 Дания Словения
    Отбор ЧЕ-2024 2023, группа H
    10 тур
    		20 ноября, понедельник 22:45 Словения Казахстан
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