Лига наций. Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении (0:1)

В матче 4-го тура группы B3 Лиги наций Казахстан на своем поле проиграл Словении со счетом 0:1.

Единственный гол на 55-й минуте забил Ян Млакар.

Подопечные Станислава Черчесова потерпели третье поражение в четырех матчах турнира. Казахстан занимает 4-е место в группе с 1 очком и разницей мячей 0:8.

У Словении стало 7 очков. Она сравнялась по этому показателю с Норвегией, которая сегодня в гостях проведет свой матч 4-го тура с Австрией (4 очка).

Команда, которая финиширует на 4-м месте в группе, вылетит в лигу C.

Лига наций. Группа B3. 4-й тур

Казахстан – Словения – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Млакар, 55.

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