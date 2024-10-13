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    • Лига наций. Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении (0:1)

    Лига наций. Казахстан под руководством Черчесова проиграл Словении (0:1)

    В матче 4-го тура группы B3 Лиги наций Казахстан на своем поле проиграл Словении со счетом 0:1.

    Единственный гол на 55-й минуте забил Ян Млакар.

    Подопечные Станислава Черчесова потерпели третье поражение в четырех матчах турнира. Казахстан занимает 4-е место в группе с 1 очком и разницей мячей 0:8.

    У Словении стало 7 очков. Она сравнялась по этому показателю с Норвегией, которая сегодня в гостях проведет свой матч 4-го тура с Австрией (4 очка).

    Команда, которая финиширует на 4-м месте в группе, вылетит в лигу C.

    Лига наций. Группа B3. 4-й тур

    Казахстан – Словения – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Млакар, 55.

    Результаты Лиги наций

    Таблицы Лиги наций

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:54
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    Комментарии (6)
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    Айболид
    1728831750
    Стасик , форельки тебя заждались .
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    Александр.Т.
    1728832701
    Стас ты просто космос, так дурить до этого РФС потом венгерский клуб теперь футбольное руководство Казахстана))
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    Бригадный
    1728833539
    А с какого перепугу совершенно никчемный казахский футбол должен не проигрывать авторитетной команде Словении? Казахский футбол это величина совершенно ничтожная в рамках европейского футбола. Играли бы себе в азиатской лиге. Нет, поперлись унижаться к европчегам. И - поделом. Где они еще сподобились очком одним разжиться? У каких пигмеев?
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    k611
    1728835961
    Сейчас должны главного выгнать
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    Гор--google
    1728836186
    И у него ещё есть какие то амбиции.
    Ответить
    Desma
    1728840670
    А что чабан руководил сборной? Ещё надо научиться местных овец пасти, а уж потом на что-то рассчитывать. Похоже Стасику пора паковать чемоданы, поскольку команд, у которых можно выиграть , в группе нет.
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