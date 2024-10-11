Холанд намекнул, что станет отцом

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со Словенией (3:0) опубликовал фото, на котором он сосет большой палец, а мяч засунут под футболку.
«👶🏻🔜», – написал 24-летний нападающий «Манчестер Сити», разместив эмодзи младенца и soon (скоро).
- В игре со Словенией Холанд забил два гола, став лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии.
- Он дебютировал в национальной команде в сентябре 2019 года. Сейчас на счету 24-летнего норвежца 34 гола в 36 матчах за сборную.