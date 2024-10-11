Холанд намекнул, что станет отцом

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после матча 3-го тура группового этапа Лиги наций со Словенией (3:0) опубликовал фото, на котором он сосет большой палец, а мяч засунут под футболку.

«👶🏻🔜», – написал 24-летний нападающий «Манчестер Сити», разместив эмодзи младенца и soon (скоро).