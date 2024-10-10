10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
Лига наций, группа B3, 3 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Норвегия
Норвегия
3-3-1-1-2
1
Нюланд
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
14
Рюэрсон
2
Торсбю
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
3-2-2-3
1
Облак
6
Бийол
3
Балковец
13
Янжа
20
Стоянович
21
Дркушич
22
Гнезда Черин
4
Петрович
11
Шешко
9
Шпорар
10
Элшник
4
Эстигард
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Эстигард
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
14
Рюэрсон
10
Ветлесен
10
Ветлесен
14
Рюэрсон
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
4
Петрович
14
Куртич
14
Куртич
4
Петрович
22
Гнезда Черин
7
Иличич
7
Иличич
22
Гнезда Черин
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
11
Шешко
14
Крамер
14
Крамер
11
Шешко
3
Балковец
18
Випотник
18
Випотник
3
Балковец
Остались в запасе
Норвегия
Словения
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Словения
1
1
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
487
415
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Словении, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Словения
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»