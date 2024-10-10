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  • Норвегия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Норвегия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

10 октября 2024, 20:35
Норвегия
10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B3, 3 тур
3 : 0
Завершен
Словения
7' Э. Холанд 52' А. Серлот 62' Э. Холанд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
5
Давид Меллер Вольфе
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
1
Ян Облак
(К) ВР
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
3
Юре Балковец
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
15
Сондре Лангас
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
19
Арон Доннум
ПВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Словения
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
17
Давид Зец
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
11
Жан Целар
ЦФ
14
Блаж Крамер
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Нюланд
3
Айер
21
Ханше-Ольсен
4
Эстигард
5
Вольфе
8
Берге
14
Рюэрсон
2
Торсбю
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
3-2-2-3
1
Облак
6
Бийол
3
Балковец
13
Янжа
20
Стоянович
21
Дркушич
22
Гнезда Черин
4
Петрович
11
Шешко
9
Шпорар
10
Элшник
4
Эстигард
16
Хольмгрен-Педерсен
16
Хольмгрен-Педерсен
4
Эстигард
2
Торсбю
6
Берг
6
Берг
2
Торсбю
14
Рюэрсон
10
Ветлесен
10
Ветлесен
14
Рюэрсон
20
Нуса
19
Доннум
19
Доннум
20
Нуса
7
Серлот
11
Ларсен
11
Ларсен
7
Серлот
4
Петрович
14
Куртич
14
Куртич
4
Петрович
22
Гнезда Черин
7
Иличич
7
Иличич
22
Гнезда Черин
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
11
Шешко
14
Крамер
14
Крамер
11
Шешко
3
Балковец
18
Випотник
18
Випотник
3
Балковец
Остались в запасе
Норвегия
Словения
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Остались в запасе
13
Эгиль Селвик
ВР
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
15
Сондре Лангас
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
17
Торбьорн Хеггем
ЦФ
Остались в запасе
16
Игор Векич
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Свен Карич
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
8
Ян Репас
ЦП
17
Ян Млакар
ЛВ
17
Давид Зец
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Норвегия - Словения
1
1
Всего ударов по воротам
24
11
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
5
11
Офсайды
1
1
Количество передач
487
415
Сейвы
2
10
Точность передач %
84
78
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
16
8
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча Норвегия против Словении, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Норвегия – Словения

Норвегия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Словения Норвегия
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