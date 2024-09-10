Мулдаров оценил игру Казахстана: «Сыграли процентов на 70. А соперники – на 100»

Алексей Мулдаров высказался о поражении Казахстан в Лиге наций против Словении (0:3).

«Все нервы просто оставил не знаю где! Что можно сказать – не были готовы явно к игре. Я думаю, наши сыграли процентов на 70. А соперники – на 100! Больше хотели они выиграть – и выиграли.

Ну, ничего страшного не произошло. Выводы сделают правильные – и все будет хорошо. Очень в это верю», – рассказал экс-игрок казахстанской сборной.