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Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Словении, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Словения