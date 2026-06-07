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  • Хорватия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Хорватия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

7 июня, 20:35
Хорватия
07.06.2026, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Словения
51' Л. Модрич 90+3' М. Пашалич
83' А. Шпорар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
2
Йосип Станишич
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Лука Модрич
(К) ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
14
Иван Перишич
ЛВ
24
Марко Пашалич
ЛВ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
11
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Словения
1
Ян Облак
(К) ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
4
Марцел Ратник
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
11
Tjaš Begić
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
15
Даниэль Штурм
ЛВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Хорватия
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
17
Петар Сучич
ОП
18
Кристиян Якич
ОП
21
Лука Сучич
ЦП
7
Никола Моро
ЦП
16
Мартин Батурина
ЦП
13
Никола Влашич
АП
15
Марио Пашалич
АП
19
Тони Фрук
АП
26
Петар Муса
ЦФ
20
Игор Матанович
ЦФ
Словения
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
17
Давид Зец
ЦЗ
5
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
24
Tian Nai Koren
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
19
Алеша Матко
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
25
Ester Sokler
ЦФ
4-2-2-2
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
4
Гвардиол
25
Эрлич
10
Модрич
8
Ковачич
24
Пашалич
14
Перишич
11
Будимир
9
Крамарич
3-2-3-1-1
1
Облак
6
Бийол
21
Дркушич
13
Янжа
2
Карничник
4
Ратник
11
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
15
Штурм
18
Випотник
25
Эрлич
6
Шутало
6
Шутало
25
Эрлич
8
Ковачич
17
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
24
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
24
Пашалич
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
14
Перишич
13
Влашич
13
Влашич
14
Перишич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
6
Бийол
23
Брекало
23
Брекало
6
Бийол
21
Дркушич
17
Зец
17
Зец
21
Дркушич
2
Карничник
5
5
2
Карничник
11
19
Матко
19
Матко
11
18
Випотник
9
Шпорар
9
Шпорар
18
Випотник
Остались в запасе
Хорватия
Словения
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
24
Tian Nai Koren
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
25
Ester Sokler
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
26
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
24
Tian Nai Koren
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
25
Ester Sokler
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Словения
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
5
11
Количество передач
620
306
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3

Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Словении, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Словения

Хорватия – Словения: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 июня 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи. Сборные Словения Хорватия
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