07.06.2026, воскресенье, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Составы команд
Хорватия
Хорватия
4-2-2-2
1
Ливакович
2
Станишич
3
Понграчич
4
Гвардиол
25
Эрлич
10
Модрич
8
Ковачич
24
Пашалич
14
Перишич
11
Будимир
9
Крамарич
3-2-3-1-1
1
Облак
6
Бийол
21
Дркушич
13
Янжа
2
Карничник
4
Ратник
11
22
Гнезда Черин
8
Ловрич
15
Штурм
18
Випотник
25
Эрлич
6
Шутало
6
Шутало
25
Эрлич
8
Ковачич
17
Сучич
17
Сучич
8
Ковачич
24
Пашалич
21
Сучич
21
Сучич
24
Пашалич
9
Крамарич
16
Батурина
16
Батурина
9
Крамарич
14
Перишич
13
Влашич
13
Влашич
14
Перишич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
11
Будимир
20
Матанович
20
Матанович
11
Будимир
6
Бийол
23
Брекало
23
Брекало
6
Бийол
21
Дркушич
17
Зец
17
Зец
21
Дркушич
2
Карничник
5
5
2
Карничник
11
19
Матко
19
Матко
11
18
Випотник
9
Шпорар
9
Шпорар
18
Випотник
Остались в запасе
Хорватия
Словения
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
26
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
24
Tian Nai Koren
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
25
Ester Sokler
ЦФ
Остались в запасе
23
Доминик Котарски
ВР
12
Ивор Пандур
ВР
22
Лука Вушкович
ЦЗ
5
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
18
Кристиян Якич
ОП
7
Никола Моро
ЦП
19
Тони Фрук
АП
26
Петар Муса
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан Люк Лебан
ВР
12
Матевж Видовшек
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
26
Адриан Зеликович
ОП
24
Tian Nai Koren
ЦП
10
Свит Сеслар
АП
14
Тамар Светлин
АП
7
Беньямин Вербич
ЛВ
25
Ester Sokler
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Хорватия - Словения
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
4
Нарушения
5
11
Количество передач
620
306
Сейвы
3
4
Точность передач %
88
77
Удары мимо ворот
10
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
11
3
Смотреть прямую трансляцию Хорватия против Словении, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 июня в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия – Словения
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»