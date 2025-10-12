13 октября на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира, где Словения примет Швейцарию. Обе команды подходят к встрече в разном настроении: хозяева ищут стабильность после серии ничьих, а гости уверенно лидируют в группе и не знают поражений. Матч обещает стать противостоянием прагматичной обороны и мощной атаки.

Словения

Словенская сборная пока не радует результатами – две ничьи и поражение за три тура. Последняя игра с Косово (0:0) вновь показала трудности в реализации моментов. При этом команда действует организованно и старается играть первым номером на домашнем поле. Главная ударная сила – Беньямин Шешко, на счету которого 10 голов в 24 матчах. Однако именно нестабильность в атаке мешает Словении добиваться большего: за последние пять игр забито всего 5 мячей при 6 пропущенных. Несмотря на трудности, команда остаeтся плотной и способной сдерживать фаворитов, особенно при поддержке трибун.

Швейцария

Сборная Швейцарии проводит квалификацию уверенно, выиграв все три матча с общим счeтом 9:0. В последнем туре команда обыграла Швецию 2:0, продолжив безупречную серию. Лидер атак – Бреэль Эмболо, забивший 10 голов в 21 игре, – стабильно реализует свои моменты. Швейцария в последних пяти встречах забила 17 мячей и пропустила лишь 2, а средняя результативность – 3,4 гола за игру. Команда надeжна в защите и эффективно использует стандартные положения. Высокая плотность в середине поля и дисциплинированная игра в обороне позволяют нейтрализовать даже быстрые атаки соперника.

Факты о командах

Словения

Не выигрывает 3 матча подряд в квалификации

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено

5 голов за 5 последних матчей

6 пропущенных за тот же период

Шешко – лучший бомбардир с 10 голами

Швейцария

Победа в 6 последних матчах

В среднем: 3.40 забито, 0.40 пропущено

Не пропускает в 4 последних матчах

17 голов за 5 последних игр

9 очков из 9 возможных в квалификации

Прогноз на матч Словения – Швейцария

Швейцария выглядит значительно мощнее и стабильнее. Команда уверенно контролирует мяч, быстро переходит в атаку и почти не допускает ошибок в обороне. Словения, напротив, испытывает проблемы с реализацией и зависима от индивидуальных действий Шешко. При этом хозяева способны навязать борьбу за счeт компактности и контратак. Однако разница в классе и текущая форма сборных говорят в пользу гостей. Швейцария должна брать очередные три очка, но игра, скорее всего, не станет разгромной.

