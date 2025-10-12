Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Первая лига Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Словения – Швейцария: прогноз и ставки на матч 13 октября 2025 с коэффициентом 2.05

12 октября 2025 9:53
Словения - Швейцария
13 окт. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа Швейцарии с форой (-1)
Сделать ставку

13 октября на стадионе «Стожице» в Любляне состоится матч 8-го тура квалификации чемпионата мира, где Словения примет Швейцарию. Обе команды подходят к встрече в разном настроении: хозяева ищут стабильность после серии ничьих, а гости уверенно лидируют в группе и не знают поражений. Матч обещает стать противостоянием прагматичной обороны и мощной атаки.

Словения

Словенская сборная пока не радует результатами – две ничьи и поражение за три тура. Последняя игра с Косово (0:0) вновь показала трудности в реализации моментов. При этом команда действует организованно и старается играть первым номером на домашнем поле. Главная ударная сила – Беньямин Шешко, на счету которого 10 голов в 24 матчах. Однако именно нестабильность в атаке мешает Словении добиваться большего: за последние пять игр забито всего 5 мячей при 6 пропущенных. Несмотря на трудности, команда остаeтся плотной и способной сдерживать фаворитов, особенно при поддержке трибун.

Швейцария

Сборная Швейцарии проводит квалификацию уверенно, выиграв все три матча с общим счeтом 9:0. В последнем туре команда обыграла Швецию 2:0, продолжив безупречную серию. Лидер атак – Бреэль Эмболо, забивший 10 голов в 21 игре, – стабильно реализует свои моменты. Швейцария в последних пяти встречах забила 17 мячей и пропустила лишь 2, а средняя результативность – 3,4 гола за игру. Команда надeжна в защите и эффективно использует стандартные положения. Высокая плотность в середине поля и дисциплинированная игра в обороне позволяют нейтрализовать даже быстрые атаки соперника.

Факты о командах

Словения

  • Не выигрывает 3 матча подряд в квалификации
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено
  • 5 голов за 5 последних матчей
  • 6 пропущенных за тот же период
  • Шешко – лучший бомбардир с 10 голами

Швейцария

  • Победа в 6 последних матчах
  • В среднем: 3.40 забито, 0.40 пропущено
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • 17 голов за 5 последних игр
  • 9 очков из 9 возможных в квалификации

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
3
Забитых мячей
9
0.6
В среднем за матч
1.8
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Швейцария
3 : 0
08.09.2025
Словения
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 7 тур
Швейцария
3 : 2
05.09.2015
Словения
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 2 тур
Словения
1 : 0
09.10.2014
Швейцария
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Швейцария
1 : 0
15.10.2013
Словения
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Словения
0 : 2
07.09.2012
Швейцария

Прогноз на матч Словения – Швейцария

Швейцария выглядит значительно мощнее и стабильнее. Команда уверенно контролирует мяч, быстро переходит в атаку и почти не допускает ошибок в обороне. Словения, напротив, испытывает проблемы с реализацией и зависима от индивидуальных действий Шешко. При этом хозяева способны навязать борьбу за счeт компактности и контратак. Однако разница в классе и текущая форма сборных говорят в пользу гостей. Швейцария должна брать очередные три очка, но игра, скорее всего, не станет разгромной.

Рекомендованные ставки

  • Победа Швейцарии с форой (-1) – коэффициент 2.05
  • Тотал голов меньше 3.5 – коэффициент 1.70

2.05
Победа Швейцарии с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Швейцария Словения
Другие прогнозы
13.10.2025
15:45
1.84
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан - Уругвай
Победа Уругвая
13.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 8 тур
Северная Ирландия - Германия
Победа Германии и обе забьют
13.10.2025
21:45
2.02
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Северная Македония - Казахстан
Победа Северной Македонии с форой (-1.5)
13.10.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 8 тур
Уэльс - Бельгия
Победа Бельгии с форой (-1)
13.10.2025
21:45
1.68
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Украина - Азербайджан
Победа Украины с форой (-2)
13.10.2025
21:45
1.46
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 8 тур
Исландия - Франция
Победа Франции и обе забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 