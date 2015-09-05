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Евро-2024
Швейцария - Словения
Швейцария - Словения: обзор матча 05 сентября 2015
Швейцария
05.09.2015, суббота, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа E, 7 тур
3 : 2
Завершен
Словения
80'
Й. Дрмич
84'
В. Штокер
90+4'
Й. Дрмич
45'
М. Новакович
48'
Б. Цесар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Словения
ГОЛ! 3:2!
Й. Дрмич
90'
+4
90'
Замена
М. Самарджич
️️️️
Й. Иличич
88'
Желтая карточка
Й. Иличич
ГОЛ! 2:2!
В. Штокер
Пас отдал
Д. Шакири
84'
Замена
В. Штокер
️️️️
Х. Сеферович
80'
ГОЛ! 1:2!
Й. Дрмич
Пас отдал
Б. Эмболо
80'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Б. Джемаили
65'
64'
Желтая карточка
Н. Печник
64'
Желтая карточка
С. Ханданович
Желтая карточка
В. Бехрами
64'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
63'
58'
Замена
Н. Печник
️️️️
М. Новакович
Замена
Б. Эмболо
️️️️
А. Мехмеди
57'
Желтая карточка
Ф. Шер
56'
48'
ГОЛ! 0:2!
Б. Цесар
Пас отдал
В. Бирса
45'
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Пас отдал
Й. Иличич
34'
Желтая карточка
М. Новакович
24'
Желтая карточка
К. Кампль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
13
Боян Йокич
ЛЗ
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
3
Далибор Стеванович
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
10
Вальтер Бирса
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гекхан Инлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Словения
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
0
Мирал Самарджич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Клозе
22
Шер
2
Лихтштайнер
10
Джака
15
Джемаили
11
Бехрами
23
Шакири
9
Сеферович
18
Мехмеди
3-1-4-2
1
Ханданович
6
Илич
5
Цесар
13
Йокич
3
Стеванович
10
Бирса
14
Куртич
15
Струна
20
Кампль
7
Иличич
11
Новакович
9
Сеферович
14
Штокер
14
Штокер
9
Сеферович
15
Джемаили
19
Дрмич
19
Дрмич
15
Джемаили
18
Мехмеди
7
Эмболо
7
Эмболо
18
Мехмеди
7
Иличич
0
Самарджич
0
Самарджич
7
Иличич
11
Новакович
7
Печник
7
Печник
11
Новакович
Остались в запасе
Швейцария
Словения
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гекхан Инлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Владимир Петкович
14
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
22
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Гекхан Инлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
14
Деян Лазаревич
ЦФ
16
Нейц Видмар
ВР
1
Ян Облак
ВР
2
Нейц Скубич
ЦЗ
3
Лука Крайнц
ЦЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
18
Райко Ротман
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Швейцария - Словения
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Краловец
(Домажлице)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
Спорт 1
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