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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Словения
Швейцария - Словения: обзор матча 15 октября 2013
Швейцария
15.10.2013, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
1 : 0
Завершен
Словения
74'
Г. Джака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Словения
90'
Желтая карточка
Б. Цесар
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
А. Мехмеди
87'
83'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
К. Кампль
78'
Замена
З. Любиянкич
️️️️
А. Мертель
ГОЛ! 1:0!
Г. Джака
Пас отдал
Б. Джемаили
74'
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Х. Сеферович
71'
Замена
П. Касами
️️️️
Т. Барнетта
71'
57'
Желтая карточка
А. Мертель
43'
Замена
Т. Матавж
️️️️
Н. Печник
42'
Желтая карточка
А. Струна
Желтая карточка
Г. Джака
40'
36'
Желтая карточка
Н. Печник
33'
Желтая карточка
Б. Илич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Словения
1
Самир Ханданович
ВР
6
Бранко Илич
ЦЗ
5
Боштьян Цесар
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
22
Алеш Мертель
ОП
20
Кевин Кампль
ЦП
15
Андраж Струна
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
11
Миливойе Новакович
ЦФ
7
Нейц Печник
ЦФ
Швейцария
12
Марко Вельфли
ВР
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
17
Пайтим Касами
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Словения
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
19
Деян Келар
ЦЗ
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
14
Деян Лазаревич
ЦФ
9
Златан Любиянкич
ЦФ
0
Роман Безьяк
ЦФ
23
Тим Матавж
ЦФ
4-1-3-2
1
Зоммер
3
Циглер
0
Сендерос
20
Джуру
6
Ланг
10
Джака
7
Барнетта
15
Джемаили
8
Инлер
9
Сеферович
18
Мехмеди
3-1-4-2
1
Ханданович
2
Бречко
5
Цесар
6
Илич
22
Мертель
20
Кампль
15
Струна
14
Куртич
17
Кирм
7
Печник
11
Новакович
18
Мехмеди
16
Фернандес
16
Фернандес
18
Мехмеди
7
Барнетта
17
Касами
17
Касами
7
Барнетта
9
Сеферович
19
Дердийок
19
Дердийок
9
Сеферович
20
Кампль
14
Лазаревич
14
Лазаревич
20
Кампль
22
Мертель
9
Любиянкич
9
Любиянкич
22
Мертель
7
Печник
23
Матавж
23
Матавж
7
Печник
Остались в запасе
Швейцария
Словения
12
Марко Вельфли
ВР
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
19
Деян Келар
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
Остались в запасе
12
Марко Вельфли
ВР
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Остались в запасе
19
Деян Келар
ЦЗ
12
Ясмин Ханданович
ВР
1
Ян Облак
ВР
13
Синиша Анджелкович
ЦЗ
21
Мартин Милец
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
0
Роман Безьяк
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Статистика матча Швейцария - Словения
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Словения
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
- : -
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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