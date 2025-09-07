8 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле состоится центральный матч шестого тура квалификации чемпионата мира. Сборная Швейцарии, уверенно лидирующая по количеству забитых голов, примет стабильную и организованную Словению, которая не проигрывает уже шесть матчей подряд. Обе команды демонстрируют яркий футбол, а результат матча может оказать решающее влияние на распределение мест в группе.

Швейцария

Сборная Швейцарии набрала великолепную форму. В последнем матче команда без проблем разобралась с Косово (4:0), а в целом за пять последних встреч забила 16 голов. Ярко выступает Бреэль Эмболо, на счету которого 9 мячей в 19 матчах. Команда Мурата Якина делает ставку на быстрые фланговые атаки, плотный прессинг и контроль мяча. При этом оборона выглядит стабильно: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Швейцария побеждает в четырeх матчах подряд и не отпускает соперников без голов.

Словения

Словенская сборная набрала хороший ход, несмотря на более скромные показатели. В последнем туре команда сыграла в результативную ничью со Швецией (2:2), продлив беспроигрышную серию до шести матчей. Основная ударная сила – Беньямин Шешко, оформивший 10 голов в 22 матчах. Команда Сезара делает акцент на компактную игру в центре поля и быструю адаптацию к стилю соперника. При этом стоит отметить надeжную игру в обороне: всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Однако против топовых соперников Словении бывает сложно создавать опасные моменты.

Факты о командах

Швейцария

Побеждает в 4 последних матчах

В среднем: 3.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 8 матчах подряд

16 голов в 5 последних матчах

Словения

Не проигрывает в 6 последних матчах

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 4 последних матчах

Пропускает крайне редко

Прогноз на матч Швейцария – Словения

Матч обещает быть напряжeнным: швейцарцы пребывают в отличной атакующей форме, а словенцы умеют защищаться и не дают сопернику много шансов. При этом и те, и другие регулярно забивают, особенно в последние недели. Важным фактором станет реализация моментов и плотность игры в центре поля. Швейцария выглядит предпочтительнее благодаря более сыгранному составу и домашнему преимуществу, но Словения вряд ли будет безответно наблюдать за действиями хозяев.

Рекомендованные ставки: