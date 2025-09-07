Введите ваш ник на сайте
Швейцария – Словения: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.83

07 сентября 2025 9:43
Швейцария - Словения
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 6 тур
Перейти в онлайн матча
8 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле состоится центральный матч шестого тура квалификации чемпионата мира. Сборная Швейцарии, уверенно лидирующая по количеству забитых голов, примет стабильную и организованную Словению, которая не проигрывает уже шесть матчей подряд. Обе команды демонстрируют яркий футбол, а результат матча может оказать решающее влияние на распределение мест в группе.

Швейцария

Сборная Швейцарии набрала великолепную форму. В последнем матче команда без проблем разобралась с Косово (4:0), а в целом за пять последних встреч забила 16 голов. Ярко выступает Бреэль Эмболо, на счету которого 9 мячей в 19 матчах. Команда Мурата Якина делает ставку на быстрые фланговые атаки, плотный прессинг и контроль мяча. При этом оборона выглядит стабильно: всего 4 пропущенных мяча за тот же период. Швейцария побеждает в четырeх матчах подряд и не отпускает соперников без голов.

Словения

Словенская сборная набрала хороший ход, несмотря на более скромные показатели. В последнем туре команда сыграла в результативную ничью со Швецией (2:2), продлив беспроигрышную серию до шести матчей. Основная ударная сила – Беньямин Шешко, оформивший 10 голов в 22 матчах. Команда Сезара делает акцент на компактную игру в центре поля и быструю адаптацию к стилю соперника. При этом стоит отметить надeжную игру в обороне: всего 3 пропущенных мяча в пяти последних играх. Однако против топовых соперников Словении бывает сложно создавать опасные моменты.

Факты о командах

Швейцария

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • В среднем: 3.20 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • 16 голов в 5 последних матчах

Словения

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 4 последних матчах
  • Пропускает крайне редко

Личные встречи
80% (4)
0% (0)
20% (1)
9
Забитых мячей
3
1.8
В среднем за матч
0.6
3:2
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  3:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Швейцария
3 : 0
08.09.2025
Словения
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 7 тур
Швейцария
3 : 2
05.09.2015
Словения
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, 2 тур
Словения
1 : 0
09.10.2014
Швейцария
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Швейцария
1 : 0
15.10.2013
Словения
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа,
Словения
0 : 2
07.09.2012
Швейцария

Прогноз на матч Швейцария – Словения

Матч обещает быть напряжeнным: швейцарцы пребывают в отличной атакующей форме, а словенцы умеют защищаться и не дают сопернику много шансов. При этом и те, и другие регулярно забивают, особенно в последние недели. Важным фактором станет реализация моментов и плотность игры в центре поля. Швейцария выглядит предпочтительнее благодаря более сыгранному составу и домашнему преимуществу, но Словения вряд ли будет безответно наблюдать за действиями хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.83
  • Победа Швейцарии – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Автор: Бестужев Павел
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Словения Швейцария
