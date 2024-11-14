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  • Словения – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Словения – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

14 ноября 2024, 21:35
Словения
14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 4
Завершен
Норвегия
21' Б. Шешко (П)
4' А. Нуса 45' Э. Холанд 59' А. Нуса 82' Й. Хеуге
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
(К) ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
17
Ян Млакар
ЛВ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Норвегия
13
Эгиль Селвик
ВР
4
Лео Эстигард
ЦЗ
17
Торбьорн Хеггем
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Антонио Нуса
ЛВ
8
Сандер Берге
ОП
23
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
9
Эрлинг Холанд
(К) ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Словения
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
8
Свит Сеслар
АП
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Норвегия
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
11
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
18
Випотник
10
Элшник
4-1-1-2-2
13
Селвик
14
Рюэрсон
4
Эстигард
17
Хеггем
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
23
Йонсен
19
Доннум
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
2
Карничник
23
Брекало
23
Брекало
2
Карничник
17
Млакар
8
Ловрич
8
Ловрич
17
Млакар
22
Гнезда Черин
14
Куртич
14
Куртич
22
Гнезда Черин
20
Стоянович
8
Сеслар
8
Сеслар
20
Стоянович
18
Випотник
11
Целар
11
Целар
18
Випотник
17
Хеггем
2
Грегерсен
2
Грегерсен
17
Хеггем
19
Доннум
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Доннум
23
Йонсен
18
Торстведт
18
Торстведт
23
Йонсен
20
Нуса
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Нуса
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Словения
Норвегия
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Словения - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
454
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5

Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Норвегии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Норвегия

Словения – Норвегия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига наций Норвегия Словения
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