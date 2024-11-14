14.11.2024, четверг, 22:45
Лига наций, группа B3, 5 тур
Лига наций, группа B3, 5 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
Словения
Словения
3-2-1-1-3
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
18
Випотник
10
Элшник
4-1-1-2-2
13
Селвик
14
Рюэрсон
4
Эстигард
17
Хеггем
16
Хольмгрен-Педерсен
8
Берге
23
Йонсен
19
Доннум
20
Нуса
9
Холанд
7
Серлот
2
Карничник
23
Брекало
23
Брекало
2
Карничник
17
Млакар
8
Ловрич
8
Ловрич
17
Млакар
22
Гнезда Черин
14
Куртич
14
Куртич
22
Гнезда Черин
20
Стоянович
8
Сеслар
8
Сеслар
20
Стоянович
18
Випотник
11
Целар
11
Целар
18
Випотник
17
Хеггем
2
Грегерсен
2
Грегерсен
17
Хеггем
19
Доннум
2
Торсбю
2
Торсбю
19
Доннум
23
Йонсен
18
Торстведт
18
Торстведт
23
Йонсен
20
Нуса
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Нуса
9
Холанд
11
Ларсен
11
Ларсен
9
Холанд
Остались в запасе
Словения
Норвегия
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
12
Матевж Видовшек
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
19
Кенан Байрич
ЦП
4
Деян Петрович
ЦП
7
Йосип Иличич
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
12
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
Вильяр Михра
ВР
15
Сондре Лангас
ЦЗ
21
Колин Реслер
ЦЗ
5
Варрен Каманци
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
19
Феликс-Хорн Майре
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Словения - Норвегия
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
0
3
Нарушения
12
11
Офсайды
2
2
Количество передач
454
590
Сейвы
3
1
Точность передач %
80
86
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
5
Смотреть прямую трансляцию матча Словения против Норвегии, 5 тур Лиги наций. Прямой эфир матча начнется 14 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Словения – Норвегия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»