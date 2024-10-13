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    • Черчесов высказался о третьем подряд поражении сборной Казахстана

    Черчесов высказался о третьем подряд поражении сборной Казахстана

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги матча 4-го тура группы B3 Лиги наций со Словенией (0:1).

    «Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.

    Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», – сказал Черчесов.

    • Казахстан потерпел третье поражение подряд.
    • Команда занимает 4-е место в группе с 1 очком и разницей мячей 0:8.

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    Источник: Sports.kz

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    Комментарии (7)
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    Красногвардейчик
    1728838236
    Вышли на левел?)))
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    Mirak92
    1728838437
    Если хотите увидеть истинный уровень тренера, поставьте его в слабую команду.
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    Спартач80
    1728838793
    Снова на шпагат не сели.
    Ответить
    fakeid
    1728838949
    скоро ССаЧ узнает, что такое сцаные казахские тряпки, которыми его погонят через степь до границы
    Ответить
    Spartak_forv@
    1728841688
    Эрик тен Черчесов
    Ответить
    Интерес
    1728843953
    Интересно,после которого поражения его выгонят? Впору ставки у торговцев воздухом делать!
    Ответить
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