Черчесов высказался о третьем подряд поражении сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов подвел итоги матча 4-го тура группы B3 Лиги наций со Словенией (0:1).

«Вчера я говорил, что у нас есть понимание того, что мы хотим от матча. Голы и результаты нас ждут.

Команда не делается в один день. Поверьте моему опыту. То, что было полгода назад, такой команды больше нет. Такое бывает. Сейчас мы видим прогресс, мы растем. Всех с хорошей игрой, будем делать шаги вперед», – сказал Черчесов.