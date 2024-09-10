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    • Черчесов не смог ответить на вопрос об игре Казахстана в атаке: «У меня с процентами в школе было плохо»

    Черчесов не смог ответить на вопрос об игре Казахстана в атаке: «У меня с процентами в школе было плохо»

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о гостевом матче со Словенией в группе B3 Лиги наций (0:3).

    – На сколько процентов своих возможностей сыграла сборная в атаке?

    – У меня с процентами и в школе было плохо. Поэтому не могу на это ответить.

    Иногда соперник в каких-то моментах изначально сильнее тебя, поэтому надо быть более прозорливыми и более практичными, чтобы находить моменты. Мы при выходе из обороны, к сожалению, много теряли мяч, и теряли те футболисты, от которых мы ждем большего. Поэтому они прекрасно знают, что в следующем месяце они должны быть другими.

    • Ранее Казахстан дома сыграл вничью с Норвегией (0:0).
    • Черчесов возглавил сборную Казахстана в начале июня.

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    Источник: «РИА Новости»

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    10.09.2024 13:40
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    Комментарии (3)
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    Spartak_forv@
    1725965807
    Не процент,а одна сотая часть любого числа
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    Интерес
    1726058261
    А с процентами с рыборазводными хозяйствами получше???
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    АЛЕКС 58
    1726068234
    Иди икрой торгуй ,хряк жирный.
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