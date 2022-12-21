- 25 февраля
- 23:29 Видео «Пойду жахну!». Тренер солигорского «Шахтера» – на пресс-конференции после победы в Суперкубке
- 10 февраля
- 18:08 Фото «Химки» бесплатно подписали сербского защитника
- 7 февраля
- 16:28 Фото «Ахмат» бесплатно подписал белорусского форварда 1
- 3 февраля
- 15:30 Фото «Торпедо» бесплатно подписало защитника сборной Белоруссии 2
- 30 января
- 23:55 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за договорного матча. В нем участвовал футболист команды-чемпиона
- 12 января
- 15:32 Фото «Ахмат» подписал двух легионеров 1
- 21 декабря 2022
- 23:30 «Химки» планируют подписать двух игроков из чемпионата Белоруссии 1
- 12 ноября 2022
- 16:23 Солигорский «Шахтер» в третий раз подряд стал чемпионом Белоруссии 2
- 16 сентября 2022
- 12:18 Стал известен главный кандидат «Ахмата» на пост тренера 3
- 13 июля 2022
- 21:51 Лига чемпионов. «Шахтер» Ташуева вылетел от «Марибора»
- 5 июля 2022
- 23:27 Видео Игроки солигорского «Шахтера» постреляли из винтовки перед стартом в ЛЧ
- 4 июня 2022
- 15:23 Форвард солигорского «Шахтера» Дарбо хочет играть в РПЛ
- 12 апреля 2022
- 18:59 63-летний Ташуев возглавил солигорский «Шахтер»
- 28 октября 2021
- 07:40 Солигорский «Шахтер» во второй раз подряд стал чемпионом Белоруссии 2
- 25 июня 2021
- 20:16 Агент Дарбо – об интересе «Краснодара»: «Мы будем рассматривать все предложения по игроку, и выберем лучшее из них»
- 17:53 «Краснодар» интересуется гамбийским нападающим Дарбо 3
- 2 марта 2021
- 12:52 Фанаты девяти из 16 клубов высшей лиги Белоруссии объявили о бойкоте матчей по политическим мотивам 3
- 7 февраля 2021
- 17:32 Фото У Соболева ушиб в районе коленного сустава. Он пройдет МРТ
- 6 февраля 2021
- 16:55 Товарищеский матч. «Спартак» добыл волевую победу над солигорским «Шахтером» 15
- 14:52 Урунов и Маркитесов – в старте «Спартака» на контрольный матч с солигорским «Шахтером» 1
- 27 января 2021
- 18:26 Товарищеский матч. «Краснодар» разгромил белорусский «Шахтер», Шапи удалили второй раз за день
- 24 января 2021
- 18:46 Товарищеский матч. «Зенит» обыграл солигорский «Шахтер» благодаря голам Кузяева и Азмуна 1
- 7 января 2021
- 09:35 «Краснодар» проведет три товарищеских матча на сборе в ОАЭ
- 5 января 2021
- 19:37 «Спартак» на зимних сборах сыграет с чемпионом Белоруссии 2
- 28 ноября 2020
- 16:31 Солигорский «Шахтер» впервые за 15 лет стал чемпионом Белоруссии 5
- 11 августа 2020
- 15:18 «Шахтер потерял супернападающего». Вернидуб – о переходе Лисаковича в «Локомотив» 5