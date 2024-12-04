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Шахтер
Новости
€ 75 тыс
Шахтер Солигорск - новости команды
Солигорск
Стадион:
Строитель
Сайт:
http://fcshakhter.by
Тренер:
Игорь Горелов
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
Трансляция
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
Трансляция
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
Трансляция
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
Трансляция
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Трансляция
«Сморгонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024
2024.10.19 11:50
Трансляция
«Шахтер» – «Динамо» Минск: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024
2024.10.06 18:50
Трансляция
БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024
2024.09.27 17:20
Трансляция
«Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024
2024.09.21 16:06
Трансляция
«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024
2024.09.13 15:50
Трансляция
«Шахтер» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2024
2024.08.31 15:50
Трансляция
«Славия-Мозырь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024
2024.08.24 18:50
Трансляция
«Динамо-Брест» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024
2024.08.16 17:50
Трансляция
«Шахтер» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 августа 2024
2024.08.10 17:50
Фото
«Акрон» пополнился защитником из Беларуси
2024.07.17 07:56
Трансляция
«Шахтер» – «Сморгонь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2024
2024.05.26 13:12
Трансляция
«Шахтер» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 11:42
«Шахтер» Солигорск – БАТЭ: прогноз на матч 7 тура Высшей лиги Беларуси, 11 мая
2024.05.11 10:11
Трансляция
«Неман» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024
2024.05.02 11:16
Трансляция
«Арсенал» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2024
2024.04.20 11:01
Трансляция
«Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024
2024.04.14 12:53
Трансляция
«Шахтер» – «Динамо-Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2024
2024.04.06 11:34
Трансляция
«Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024
2024.03.30 13:15
Фото
«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии
2023.07.16 11:19
2
Лучший бомбардир чемпионата Белоруссии прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
2023.06.29 08:58
В Белоруссии команды, у которых -26 очков на двоих, забили друг другу 10 голов
2023.05.26 22:46
2
Белорусский «Энергетик-БГУ» мог стать чемпионом, но вместо этого продал матч последнего тура за 10-20 тысяч
2023.05.19 22:03
4
В Белоруссии рассказали, как разоблачили «Шахтер»: команду лишили чемпионства прошлого сезона
2023.05.17 09:07
В солигорском «Шахтере» отреагировали на лишение чемпионства 2022 года
2023.05.11 21:46
«Медаль я не отдам!»: Ташуев – о лишении «Шахтера» титула чемпиона Белоруссии
2023.05.11 16:18
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«Локомотив» до сих пор не объявил об отставке Галактионова
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