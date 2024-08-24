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  • «Славия-Мозырь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Славия-Мозырь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 18:50
Славия-Мозырь
24.08.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Шахтер
64' П. Чикида (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
58
Maksim Khachatryan
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Макавчик
12
Иванов
31
Залеский
2
Шемрук
27
Чикида
9
Батищев
26
Тихоновский
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
25
Бамба
3-2-3-2
32
Черник
79
Свириденко
28
Янковский
14
Лукашевич
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
31
Залеский
25
Широбоков
25
Широбоков
31
Залеский
26
Тихоновский
58
58
26
Тихоновский
49
Джигеро
99
Ада
99
Ада
49
Джигеро
19
Кабышев
12
Гружевский
12
Гружевский
19
Кабышев
79
Свириденко
25
Макаренко
25
Макаренко
79
Свириденко
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Шахтер
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Славия-Мозырь - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Шахтера», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь»«Шахтер»

Славия-Мозырь – Шахтер смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Шахтер Славия-Мозырь
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