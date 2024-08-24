24.08.2024, суббота, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Славия-Мозырь
Славия-Мозырь
4-1-1-2-2
1
Макавчик
12
Иванов
31
Залеский
2
Шемрук
27
Чикида
9
Батищев
26
Тихоновский
49
Джигеро
13
Полоз
31
Соловей
25
Бамба
3-2-3-2
32
Черник
79
Свириденко
28
Янковский
14
Лукашевич
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
31
Залеский
25
Широбоков
25
Широбоков
31
Залеский
26
Тихоновский
58
58
26
Тихоновский
49
Джигеро
99
Ада
99
Ада
49
Джигеро
19
Кабышев
12
Гружевский
12
Гружевский
19
Кабышев
79
Свириденко
25
Макаренко
25
Макаренко
79
Свириденко
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Шахтер
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Алексей Козлов
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
17
Павел Котляров
ЛВ
90
Иван Грудько
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Славия-Мозырь - Шахтер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Шахтера», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»