Смотреть прямую трансляцию матча «Славия-Мозырь» против «Шахтера», 19-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Славия-Мозырь» – «Шахтер»