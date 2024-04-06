Шахтер
06.04.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
0 : 4
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Динамо-Брест
9' А. Рахманов
12' Г. Барковский
19' Е. Корцов
80' Д. Лопаго
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
96
Иван Зеньков
ЦП
10
Валон Ахмеди
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
6
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Максим Касараб
ЦЗ
69
Макс Дзиов
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
27
Артем Турич
ЦП
29
Ярослав Орешкевич
ПП
24
Егор Корцов
ПВ
63
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
19
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
92
Андрей Денисюк
АП
89
Алексей Гарост
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Динамо-Брест
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
2
Джордж Муссинга
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
11
Денис Ковалевич
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
42
Никита Бурак
ЛВ
8
Джосфат Лопаго
ЦФ
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
3-1-2-3-1
32
Черник
12
Гружевский
80
Янковский
22
Баранок
55
Капленко
96
Зеньков
10
Ахмеди
88
Ковалевич
17
Кабышев
6
Мартинкевич
23
Ковалевич
3-1-4-1-1
16
Козакевич
33
Рахманов
5
Касараб
69
Дзиов
7
Свирепа
29
Орешкевич
23
Олехнович
27
Турич
62
Гордейчук
24
Корцов
63
Барковский
55
Капленко
19
Свириденко
19
Свириденко
55
Капленко
17
Кабышев
92
Денисюк
92
Денисюк
17
Кабышев
10
Ахмеди
89
Гарост
89
Гарост
10
Ахмеди
23
Олехнович
2
Муссинга
2
Муссинга
23
Олехнович
62
Гордейчук
15
Кисляк
15
Кисляк
62
Гордейчук
27
Турич
17
Дуксо
17
Дуксо
27
Турич
7
Свирепа
42
Бурак
42
Бурак
7
Свирепа
24
Корцов
8
Лопаго
8
Лопаго
24
Корцов
Остались в запасе
Шахтер
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Остались в запасе
22
Никита Седнёв
ВР
77
Илья Богданович
ЦЗ
9
Егор Храленков
ПЗ
11
Денис Ковалевич
ЦП
87
Кирилл Цепенков
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Александр Бразевич
Статистика матча Шахтер - Динамо-Брест
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Динамо-Брест», 3-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Динамо-Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».