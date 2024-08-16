16.08.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо-Брест
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
3-3-2-2
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
87
4
Оладойе
7
Свирепа
15
Кисляк
24
Вакулич
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
4-2-3-2
35
Малащицкий
25
Макаренко
28
Янковский
44
Шестиловский
12
Гружевский
77
Сотников
99
Зеньков
10
Кабышев
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест против «Шахтера», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»