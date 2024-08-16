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  • «Динамо-Брест» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

«Динамо-Брест» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 августа 2024

16 августа 2024, 17:50
Динамо-Брест
16.08.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер
17' С. Кисляк 45+1' S. Essono 70' Д. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
29
Андрей Денисюк
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
3-3-2-2
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
87
4
Оладойе
7
Свирепа
15
Кисляк
24
Вакулич
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
4-2-3-2
35
Малащицкий
25
Макаренко
28
Янковский
44
Шестиловский
12
Гружевский
77
Сотников
99
Зеньков
10
Кабышев
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
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0
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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо-Брест против «Шахтера», 18-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо-Брест»«Шахтер»

Динамо-Брест – Шахтер смотреть онлайн 16 августа

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Шахтер Динамо-Брест
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