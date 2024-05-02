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    • «Неман» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    «Неман» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Неман
    02.05.2024, четверг, 20:30
    Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    1 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шахтер
    66' Е. Зубович
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Неман
    12
    Максим Белов
    ВР
    8
    Юрий Пантя
    ЛЗ
    5
    Егор Пархоменко
    ЦЗ
    33
    Сергей Карпович
    ЦЗ
    20
    Иван Садовничий
    ЦЗ
    47
    Михаил Козлов
    ОП
    9
    Игорь Костров
    ЦП
    11
    Илья Кухарчик
    ПП
    10
    Гулжигит Алыкулов
    ЛВ
    7
    Леонард Гвет
    ЦФ
    17
    Егор Зубович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Шахтер
    32
    Сергей Черник
    ВР
    22
    Никита Баранок
    ЦЗ
    80
    Кирилл Янковский
    ЦЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    99
    Иван Зеньков
    ЦП
    10
    Валон Ахмеди
    ЦП
    49
    Андрей Денисюк
    АП
    87
    Вадим Мартинкевич
    ЛВ
    88
    Денис Ковалевич
    ЛВ
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Неман
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    4
    Андрей Васильев
    ЛЗ
    90
    Владислав Космынин
    ЦЗ
    99
    Владислав Варакса
    ОП
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    88
    Павел Савицкий
    ЦП
    15
    Олег Евдокимов
    ЦП
    24
    Андрей Якимов
    ЦП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    13
    Алексей Дайнеко
    АП
    Шахтер
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    47
    Даниил Подберёзный
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    4-1-2-1-2
    12
    Белов
    8
    Пантя
    33
    Карпович
    20
    Садовничий
    5
    Пархоменко
    47
    Козлов
    9
    Костров
    11
    Кухарчик
    10
    Алыкулов
    17
    Зубович
    7
    Гвет
    4-2-3-1
    32
    Черник
    2
    Макаренко
    80
    Янковский
    19
    Свириденко
    22
    Баранок
    99
    Зеньков
    10
    Ахмеди
    87
    Мартинкевич
    49
    Денисюк
    88
    Ковалевич
    89
    Гарост
    17
    Зубович
    90
    Космынин
    90
    Космынин
    17
    Зубович
    7
    Гвет
    99
    Варакса
    99
    Варакса
    7
    Гвет
    9
    Костров
    88
    Савицкий
    88
    Савицкий
    9
    Костров
    11
    Кухарчик
    15
    Евдокимов
    15
    Евдокимов
    11
    Кухарчик
    10
    Алыкулов
    24
    Якимов
    24
    Якимов
    10
    Алыкулов
    Остались в запасе
    Неман
    Шахтер
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    4
    Андрей Васильев
    ЛЗ
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    13
    Алексей Дайнеко
    АП
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    47
    Даниил Подберёзный
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Остались в запасе
    1
    Артур Малиевский
    ВР
    4
    Андрей Васильев
    ЛЗ
    23
    Руслан Лисакович
    ОП
    32
    Юрий Павлюковец
    ЦП
    13
    Алексей Дайнеко
    АП
    Остались в запасе
    35
    Игорь Малащицкий
    ВР
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    47
    Даниил Подберёзный
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Игорь Ковалевич
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Статистика матча Неман - Шахтер
    2
    Желтые карточки
    2
    0

    Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Шахтера», 7-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 20:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Шахтер»

    «Неман» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 11:16
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