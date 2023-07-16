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    • «Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

    «Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

    Нападающий солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий перешел в «Крылья Советов». Контракт на четыре года.

    19-летний белорус будет выступать в Самаре под 17-м номером.

    • Карпицкий с 12 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Белоруссии.
    • Он вызывается в молодежную сборную.
    • Карпицкий забивал молодежной сборной России в июньском матче.

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    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1309

      SLADE2019 26 минут назад

      Мое предположение следующее - в следующем сезоне Спартак его в пятикратном размере покупать будет (буду рад ошибиться). Почему бы его на перспективу нельзя было взять?

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      Рейтинг: +1602

      Таврида 1 час назад

      Писарского списали...

      0
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      Рейтинг: +5261

      fakeid 1 час назад

      пошёл дербан шахтёра, который заплатил за чемпионство, а потом его наказали снятием 30 очков, и сейчас это днище из которого бегут крысы. что символично - бегут в КрыС (крылья советов).

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      Рейтинг: +1315

      Спартач80 > fakeid 28 минут назад

      Крысы бегут из Зенита,Вендел начал.

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      Рейтинг: +7204

      Semenycch 1 час назад

      Очень перспективный футболист.

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