«Крылья Советов» подписали лучшего бомбардира чемпионата Белоруссии

Мое предположение следующее - в следующем сезоне Спартак его в пятикратном размере покупать будет (буду рад ошибиться). Почему бы его на перспективу нельзя было взять?
Нападающий солигорского «Шахтера» Егор Карпицкий перешел в «Крылья Советов». Контракт на четыре года.
19-летний белорус будет выступать в Самаре под 17-м номером.
- Карпицкий с 12 голами лидирует в списке бомбардиров сезона чемпионата Белоруссии.
- Он вызывается в молодежную сборную.
- Карпицкий забивал молодежной сборной России в июньском матче.