Шахтер
11.05.2024, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
- : -
Не начался
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П1
3.35
Х
3.4
П2
2.05
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БАТЭ
Статистика матча Шахтер - БАТЭ
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против БАТЭ, 8-й тур белорусской Высшей лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – БАТЭ
- Мат можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».