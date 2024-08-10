10.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-2-1-3-1
32
Черник
44
Шестиловский
14
Лукашевич
79
Свириденко
12
Гружевский
28
Янковский
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
19
Кабышев
11
Гривенев
4-2-2-1-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
9
Сенько
77
Кравченко
6
Гоманов
9
Шестюк
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
9
Шестюк
15
Медведев
15
Медведев
9
Шестюк
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
35
Игорь Малащицкий
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Шахтер - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Ислочи», 17-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 августа 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Ислочь»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»