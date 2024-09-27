27.09.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
БАТЭ
БАТЭ
4-2-3-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
98
Свидинский
8
Русенчик
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-2-3-2
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
28
Янковский
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Шахтера», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»