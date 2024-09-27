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  • БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 17:20
БАТЭ
27.09.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
90+4' О. Омиртаев
60' Д. Ковалевич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-2-3-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
98
Свидинский
8
Русенчик
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-2-3-2
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
28
Янковский
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0

Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Шахтера», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Шахтер»

БАТЭ – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Шахтер БАТЭ
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