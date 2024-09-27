Смотреть прямую трансляцию матча БАТЭ против «Шахтера», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча БАТЭ – «Шахтер»