Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 16:06
Шахтер
21.09.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Неман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-3-2
32
Черник
28
Янковский
14
Лукашевич
15
Бурко
25
Макаренко
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
Остались в запасе
Шахтер
Неман
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Немана», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Неман»

«Шахтер» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Шахтер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
5
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+