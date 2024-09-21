Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
32
Черник
28
Янковский
14
Лукашевич
15
Бурко
25
Макаренко
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
Остались в запасе
Шахтер
Неман
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
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Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Немана», 22-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»