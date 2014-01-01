Турниры:
Белоруссия. Высшая лига 2022
|30 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Шахтер
|4:1
|Белшина
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Слуцк
|0:1
|Шахтер
|16 тур
|2 ноября, среда
|17:00
|Шахтер
|2:0
|Динамо-Брест
|28 тур
|29 октября, суббота
|19:00
|Шахтер
|1:1
|Славия-Мозырь
|27 тур
|23 октября, воскресенье
|19:00
|Торпедо-БелАЗ
|0:1
|Шахтер
|26 тур
|18 октября, вторник
|19:00
|Шахтер
|3:0
|Арсенал
|25 тур
|14 октября, пятница
|17:00
|Витебск
|0:5
|Шахтер
|24 тур
|8 октября, суббота
|20:30
|Шахтер
|2:1
|Минск
|23 тур
|1 октября, суббота
|15:00
|Динамо
|1:0
|Шахтер
|22 тур
|16 сентября, пятница
|21:00
|Шахтер
|0:1
|Энергетик-БГУ
|21 тур
|11 сентября, воскресенье
|20:30
|Гомель
|0:3
|Шахтер
|20 тур
|4 сентября, воскресенье
|17:00
|Шахтер
|2:2
|Неман
|19 тур
|28 августа, воскресенье
|20:00
|БАТЭ
|0:2
|Шахтер
|18 тур
|21 августа, воскресенье
|18:00
|Шахтер
|1:0
|Ислочь
|17 тур
|15 августа, понедельник
|19:30
|Днепр
|0:7
|Шахтер
|14 тур
|29 июля, пятница
|20:00
|Шахтер
|2:1
|Слуцк
|13 тур
|24 июля, воскресенье
|16:00
|Славия-Мозырь
|1:3
|Шахтер
|15 тур
|18 июля, понедельник
|19:00
|Белшина
|1:2
|Шахтер
|12 тур
|25 июня, суббота
|19:00
|Шахтер
|0:1
|Торпедо-БелАЗ
|11 тур
|19 июня, воскресенье
|16:00
|Арсенал
|1:2
|Шахтер
|10 тур
|28 мая, суббота
|19:00
|Шахтер
|2:0
|Витебск
|9 тур
|20 мая, пятница
|18:00
|Минск
|1:0
|Шахтер
|8 тур
|14 мая, суббота
|20:00
|Шахтер
|1:0
|Динамо
|7 тур
|8 мая, воскресенье
|17:00
|Энергетик-БГУ
|0:1
|Шахтер
|6 тур
|2 мая, понедельник
|17:00
|Шахтер
|1:0
|Гомель
|5 тур
|22 апреля, пятница
|18:00
|Неман
|1:1
|Шахтер
|4 тур
|16 апреля, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:1
|БАТЭ
|3 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:30
|Ислочь
|1:1
|Шахтер
|2 тур
|3 апреля, воскресенье
|20:30
|Шахтер
|4:0
|Днепр
|1 тур
|19 марта, суббота
|18:00
|Динамо-Брест
|1:1
|Шахтер