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    Шахтер - результаты

    Город Солигорск
    Дивизион Белоруссия-Высшая лига
    Сайт http://fcshakhter.by
    Стадион Строитель
    Тренер Алексей Бага
    Турниры:
    Белоруссия. Высшая лига 2022
    30 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Шахтер 4:1 Белшина
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Слуцк 0:1 Шахтер
    16 тур
    		2 ноября, среда 17:00 Шахтер 2:0 Динамо-Брест
    28 тур
    		29 октября, суббота 19:00 Шахтер 1:1 Славия-Мозырь
    27 тур
    		23 октября, воскресенье 19:00 Торпедо-БелАЗ 0:1 Шахтер
    26 тур
    		18 октября, вторник 19:00 Шахтер 3:0 Арсенал
    25 тур
    		14 октября, пятница 17:00 Витебск 0:5 Шахтер
    24 тур
    		8 октября, суббота 20:30 Шахтер 2:1 Минск
    23 тур
    		1 октября, суббота 15:00 Динамо 1:0 Шахтер
    22 тур
    		16 сентября, пятница 21:00 Шахтер 0:1 Энергетик-БГУ
    21 тур
    		11 сентября, воскресенье 20:30 Гомель 0:3 Шахтер
    20 тур
    		4 сентября, воскресенье 17:00 Шахтер 2:2 Неман
    19 тур
    		28 августа, воскресенье 20:00 БАТЭ 0:2 Шахтер
    18 тур
    		21 августа, воскресенье 18:00 Шахтер 1:0 Ислочь
    17 тур
    		15 августа, понедельник 19:30 Днепр 0:7 Шахтер
    14 тур
    		29 июля, пятница 20:00 Шахтер 2:1 Слуцк
    13 тур
    		24 июля, воскресенье 16:00 Славия-Мозырь 1:3 Шахтер
    15 тур
    		18 июля, понедельник 19:00 Белшина 1:2 Шахтер
    12 тур
    		25 июня, суббота 19:00 Шахтер 0:1 Торпедо-БелАЗ
    11 тур
    		19 июня, воскресенье 16:00 Арсенал 1:2 Шахтер
    10 тур
    		28 мая, суббота 19:00 Шахтер 2:0 Витебск
    9 тур
    		20 мая, пятница 18:00 Минск 1:0 Шахтер
    8 тур
    		14 мая, суббота 20:00 Шахтер 1:0 Динамо
    7 тур
    		8 мая, воскресенье 17:00 Энергетик-БГУ 0:1 Шахтер
    6 тур
    		2 мая, понедельник 17:00 Шахтер 1:0 Гомель
    5 тур
    		22 апреля, пятница 18:00 Неман 1:1 Шахтер
    4 тур
    		16 апреля, суббота 17:00 Шахтер 0:1 БАТЭ
    3 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:30 Ислочь 1:1 Шахтер
    2 тур
    		3 апреля, воскресенье 20:30 Шахтер 4:0 Днепр
    1 тур
    		19 марта, суббота 18:00 Динамо-Брест 1:1 Шахтер
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