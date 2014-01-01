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Шахтер
Результаты
€ 75 тыс
Шахтер Солигорск - результаты матчей
Солигорск
Стадион:
Строитель
Сайт:
http://fcshakhter.by
Тренер:
Игорь Горелов
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Беларусь. Высшая лига. 2024
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Белоруссия. Высшая лига. 2020
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Беларусь. Высшая лига. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Лига Европы. Квалификация 2013/2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Кубок Содружества. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
01.12 | 14:00
Шахтер
1 : 2
Днепр
26.11 | 19:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Шахтер
10.11 | 16:00
Шахтер
1 : 2
Гомель
03.11 | 13:00
Нафтан
0 : 0
Шахтер
27.10 | 19:00
Шахтер
0 : 1
Минск
19.10 | 13:00
Сморгонь
2 : 0
Шахтер
06.10 | 20:00
Шахтер
0 : 3
Динамо Мн
27.09 | 18:30
БАТЭ
1 : 1
Шахтер
21.09 | 17:00
Шахтер
0 : 1
Неман
13.09 | 17:00
Слуцк
0 : 0
Шахтер
31.08 | 17:00
Шахтер
0 : 3
Арсенал
24.08 | 20:00
Славия-Мозырь
0 : 1
Шахтер
16.08 | 19:00
Динамо-Брест
3 : 0
Шахтер
10.08 | 19:00
Шахтер
0 : 1
Ислочь
02.08 | 18:30
Витебск
2 : 1
Шахтер
07.07 | 20:00
Днепр
2 : 3
Шахтер
29.06 | 16:00
Шахтер
1 : 0
Торпедо-БелАЗ
21.06 | 20:00
Гомель
1 : 2
Шахтер
16.06 | 18:00
Шахтер
0 : 0
Нафтан
30.05 | 19:00
Минск
0 : 0
Шахтер
26.05 | 17:00
Шахтер
2 : 2
Сморгонь
19.05 | 20:00
Динамо Мн
3 : 2
Шахтер
11.05 | 19:00
Шахтер
1 : 3
БАТЭ
02.05 | 20:30
Неман
1 : 0
Шахтер
28.04 | 20:00
Шахтер
1 : 2
Слуцк
20.04 | 16:00
Арсенал
2 : 0
Шахтер
14.04 | 16:00
Шахтер
1 : 3
Славия-Мозырь
06.04 | 18:00
Шахтер
0 : 4
Динамо-Брест
30.03 | 18:00
Ислочь
0 : 0
Шахтер
17.03 | 17:00
Шахтер
1 : 0
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