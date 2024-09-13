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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Шахтер
Слуцк - Шахтер: обзор матча 13 сентября 2024
Слуцк
13.09.2024, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Шахтер
Замена
И. Тишуров
️️️️
Н. Мельников
90'
Желтая карточка
И. Юрин
71'
63'
Желтая карточка
С. Черник
Замена
И. Юрин
️️️️
М. Сачковский
46'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
1-4-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
74
Сачковский
29
Дубинец
18
Буньон
16
Семенов
78
Ковалевич
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
28
Янковский
79
Свириденко
14
Лукашевич
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
74
Сачковский
77
Юрин
77
Юрин
74
Сачковский
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Слуцк
Шахтер
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Слуцк - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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