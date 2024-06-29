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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Шахтер - Торпедо-БелАЗ: обзор матча 29 июня 2024
Шахтер
29.06.2024, суббота, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо-БелАЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Торпедо-БелАЗ
85'
Замена
А. Кобет
️️️️
А. Ковалев
Замена
И. Свириденко
️️️️
В. Кабышев
84'
64'
Замена
️️️️
И. Василевич
64'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
А. Ксенофонтов
64'
Замена
И. Бурко
️️️️
И. Руцкий
46'
Замена
️️️️
Н. Пацко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Максим Мякиш
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
4-2-3-1
35
Малащицкий
12
Гружевский
28
Янковский
3
Баранок
25
Макаренко
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
29
Денисюк
4-2-3-2
16
Абрамович
19
Руцкий
27
Нечаев
13
Залеский
11
Левицкий
44
Бутаревич
6
Мякиш
17
Ковалев
10
Шукуров
80
Ксенофонтов
15
Скавыш
30
Побудей
19
Кабышев
79
Свириденко
79
Свириденко
19
Кабышев
19
Руцкий
5
Бурко
5
Бурко
19
Руцкий
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
29
Пацко
29
Пацко
25
Василевич
25
Василевич
17
Ковалев
9
Кобет
9
Кобет
17
Ковалев
Остались в запасе
Шахтер
Торпедо-БелАЗ
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
31
Павел Пришивалко
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Шахтер - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
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