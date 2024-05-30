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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Шахтер
Минск - Шахтер: обзор матча 30 мая 2024
Минск
30.05.2024, четверг, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Шахтер
88'
Замена
И. Свириденко
️️️️
В. Кабышев
88'
Замена
А. Гарост
️️️️
Д. Ковалевич
Желтая карточка
А. Назаренко
84'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
5
Даниил Душевский
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Минск
19
Максим Азарко
ВР
20
Евгений Киндрук
ОП
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
89
Алексей Гарост
ЦФ
3-4-3
37
Сухаренко
7
Туманов
44
Кривцов
4
Грекович
2
Дихтиевский
6
Назаренко
5
Душевский
44
Гурбан
10
Лебедев
81
Печура
7
Малашевич
3-1-2-3-1
1
Игнатович
25
Макаренко
3
Баранок
12
Гружевский
8
Капленко
99
Зеньков
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
29
Денисюк
19
Кабышев
79
Свириденко
79
Свириденко
19
Кабышев
88
Ковалевич
89
Гарост
89
Гарост
88
Ковалевич
Остались в запасе
Минск
Шахтер
19
Максим Азарко
ВР
20
Евгений Киндрук
ОП
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
20
Евгений Киндрук
ОП
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Минск - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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