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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Шахтер
Днепр - Шахтер: обзор матча 07 июля 2024
Днепр
07.07.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
31'
Н. Краснов (П)
75'
А. Александрович
10'
Д. Ковалевич
73'
В. Кабышев
86'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Шахтер
90'
+1
Замена
И. Лукашевич
️️️️
В. Кабышев
Замена
А. Лукашов
️️️️
Д. Алисейко
87'
86'
ГОЛ! 2:3!
Д. Ковалевич
Пас отдал
Д. Гружевский
Замена
С. Глебко
️️️️
Н. Краснов
81'
ГОЛ! 2:2!
А. Александрович
Пас отдал
Н. Краснов
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
В. Кабышев
Пас отдал
И. Свириденко
63'
Желтая карточка
В. Кабышев
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Краснов
31'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ковалевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
55
Никита Краснов
ЦП
17
Александр Александрович
АП
69
Красимир Капов
ПВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
22
Антон Лукашов
ПЗ
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
Шахтер
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
4-1-1-2-1
54
Генералов
23
Дунаев
22
Болтрушевич
26
Юркевич
16
Алисейко
21
Вершинин
55
Краснов
17
Александрович
69
Капов
77
Артюх
4-1-3-2
32
Черник
79
Свириденко
3
Баранок
44
Шестиловский
12
Гружевский
77
Сотников
17
Мартинкевич
19
Кабышев
88
Ковалевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
16
Алисейко
22
Лукашов
22
Лукашов
16
Алисейко
55
Краснов
17
Глебко
17
Глебко
55
Краснов
19
Кабышев
14
Лукашевич
14
Лукашевич
19
Кабышев
Остались в запасе
Днепр
Шахтер
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
20
Павел Бордуков
ЦП
Остались в запасе
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Днепр - Шахтер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
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