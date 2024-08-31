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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Арсенал
Шахтер - Арсенал: обзор матча 31 августа 2024
Шахтер
31.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Арсенал
24'
Ю. Ловец (П)
38'
Д. Годяев
86'
Д. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Арсенал
Желтая карточка
М. Бурко
90'
+6
89'
Замена
К. Волков
️️️️
В. Арутюнян
Замена
N. Shaula
️️️️
Д. Ковалевич
89'
Замена
V. Prigodich
️️️️
И. Свириденко
88'
Замена
М. Бурко
️️️️
И. Лукашевич
88'
86'
ГОЛ! 0:3!
Д. Матяш
Пас отдал
В. Арутюнян
80'
Желтая карточка
Р. Вегеря
Замена
А. Макаренко
️️️️
Д. Гружевский
80'
63'
Замена
А. Эдгар
️️️️
Н. Ершов
63'
Замена
А. Скшинецкий
️️️️
Р. Мялковский
63'
Замена
И. Санько
️️️️
А. Сороко
50'
Желтая карточка
И. Орешкевич
46'
Замена
Д. Матяш
️️️️
Е. Бабич
38'
ГОЛ! 0:2!
Д. Годяев
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Ловец
Желтая карточка
И. Свириденко
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Арсенал
30
Артем Сороко
ВР
2
Атила
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ЦП
11
Юрий Ловец
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
4-2-2-2
32
Черник
12
Гружевский
28
Янковский
14
Лукашевич
79
Свириденко
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
11
Гривенев
23
Ковалевич
3-2-3-1-1
30
Сороко
72
Позняк
5
Вегеря
13
Орешкевич
2
Атила
47
Годяев
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
10
Ершов
15
Бабич
14
Лукашевич
15
Бурко
15
Бурко
14
Лукашевич
12
Гружевский
25
Макаренко
25
Макаренко
12
Гружевский
79
Свириденко
11
11
79
Свириденко
30
Сороко
1
Санько
1
Санько
30
Сороко
89
Арутюнян
99
Волков
99
Волков
89
Арутюнян
99
Мялковский
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
99
Мялковский
10
Ершов
20
Эдгар
20
Эдгар
10
Ершов
15
Бабич
25
Матяш
25
Матяш
15
Бабич
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Матвей Коврук
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Шахтер - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
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