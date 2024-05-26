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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Сморгонь
Шахтер - Сморгонь: обзор матча 26 мая 2024
Шахтер
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Сморгонь
64'
Д. Ковалевич
71'
Н. Сотников
48'
Д. Джон
87'
Л. Алиу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Сморгонь
Замена
И. Свириденко
️️️️
Д. Ковалевич
88'
87'
ГОЛ! 2:2!
Л. Алиу
Пас отдал
П. Селезнев
Замена
В. Пригодич
️️️️
В. Кабышев
83'
81'
Замена
М. Яблонский
️️️️
М. Гаевой
78'
Замена
В. Далидович
️️️️
Я. Камара
78'
Замена
М. Аскаров
️️️️
А. Азиз Туре
ГОЛ! 2:1!
Н. Сотников
Пас отдал
А. Денисюк
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ковалевич
64'
64'
Замена
Л. Алиу
️️️️
П. Горбач
Пенальти не реализован!
Д. Ковалевич
63'
61'
Желтая карточка
А. Шалашников
58'
Желтая карточка
Д. Джон
Замена
А. Гарост
️️️️
Д. Гружевский
58'
55'
Желтая карточка
А. Азиз Туре
48'
ГОЛ! 0:1!
Д. Джон
Пас отдал
М. Гаевой
Замена
Н. Капленко
️️️️
К. Янковский
46'
Желтая карточка
Д. Гружевский
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
66
Ямусса Камара
ОП
5
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
17
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
21
Вячеслав Пригодич
ПВ
89
Алексей Гарост
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
20
Лукуман Алиу
ЦП
78
Максим Яблонский
ПП
23
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-2-3-1
1
Игнатович
12
Гружевский
3
Баранок
28
Янковский
25
Макаренко
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
29
Денисюк
17
Мартинкевич
19
Кабышев
3-4-1-1-1
1
Новичков
44
Луцевич
50
Шалашников
42
Джон
25
Туре
66
Камара
5
Селезнев
14
Шубович
27
Гаевой
17
Копытич
23
Горбач
19
Кабышев
21
Пригодич
21
Пригодич
19
Кабышев
88
Ковалевич
79
Свириденко
79
Свириденко
88
Ковалевич
28
Янковский
8
Капленко
8
Капленко
28
Янковский
12
Гружевский
89
Гарост
89
Гарост
12
Гружевский
25
Туре
72
Аскаров
72
Аскаров
25
Туре
23
Горбач
20
Алиу
20
Алиу
23
Горбач
27
Гаевой
78
Яблонский
78
Яблонский
27
Гаевой
23
Горбач
23
Станкевич
23
Станкевич
23
Горбач
66
Камара
11
Далидович
11
Далидович
66
Камара
Остались в запасе
Шахтер
Сморгонь
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
12
Павел Охремчук
ВР
27
Артур Тишко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
27
Артур Тишко
ПЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Шахтер - Сморгонь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Гомель-2
4 : 1
15.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Сморгонь
1 : 2
07.11.2026
Орша
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Солигорск
4 : 0
24.10.2026
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