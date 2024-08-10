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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Ислочь
Шахтер - Ислочь: обзор матча 10 августа 2024
Шахтер
10.08.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Ислочь
90+4'
Р. Медведев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Ислочь
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Р. Медведев
86'
Замена
Р. Медведев
️️️️
А. Шестюк
Желтая карточка
Д. Ковалевич
60'
57'
Замена
Г. Ровдо
️️️️
В. Сенько
36'
Желтая карточка
В. Булмага
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
11
Мирас Кобеев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Ислочь
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
15
Родион Медведев
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
3-2-1-3-1
32
Черник
44
Шестиловский
14
Лукашевич
79
Свириденко
12
Гружевский
28
Янковский
77
Сотников
88
Ковалевич
29
Денисюк
19
Кабышев
11
Гривенев
4-2-2-1-1
28
Свирский
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
11
Кобеев
9
Сенько
77
Кравченко
6
Гоманов
9
Шестюк
9
Сенько
7
Ровдо
7
Ровдо
9
Сенько
9
Шестюк
15
Медведев
15
Медведев
9
Шестюк
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
35
Игорь Малащицкий
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
24
Арсений Забродский
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Шахтер - Ислочь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
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