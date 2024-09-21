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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Неман
Шахтер - Неман: обзор матча 21 сентября 2024
Шахтер
21.09.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
0 : 1
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-3-2
32
Черник
28
Янковский
14
Лукашевич
15
Бурко
25
Макаренко
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
4-1-3-1-1
1
Белов
33
Карпович
22
Пархоменко
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
Остались в запасе
Шахтер
Неман
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
78
Максим Яблонский
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Шахтер - Неман
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
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