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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
БАТЭ - Шахтер
БАТЭ - Шахтер: обзор матча 27 сентября 2024
БАТЭ
27.09.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Шахтер
90+4'
О. Омиртаев
60'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол БАТЭ - Шахтер
ГОЛ! 1:1!
О. Омиртаев
Пас отдал
Я. Эммануэль Аффи
90'
+4
Замена
О. Омиртаев
️️️️
Т. Джикия
70'
Желтая карточка
Т. Джикия
67'
60'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ковалевич
Пас отдал
А. Макаренко
Желтая карточка
Р. Пилецкий
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
8
Александр Ануфриев
АП
89
Темур Джикия
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-2-3-1
35
Скопец
14
Жимо
5
Мартынов
55
Аффи
98
Свидинский
8
Русенчик
33
Сотников
27
Пилецкий
8
Ануфриев
17
Черноок
89
Джикия
3-2-3-2
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
28
Янковский
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
89
Джикия
19
Омиртаев
19
Омиртаев
89
Джикия
Остались в запасе
БАТЭ
Шахтер
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
13
Илья Алексиевич
ОП
68
Данила Жульпа
ЦП
9
Николай Мирский
ЛВ
9
Александр Шведчиков
ЦФ
88
Захар Гицелев
ЦФ
Остались в запасе
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
Главный тренер
Иван Мигаль
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча БАТЭ - Шахтер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
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