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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Шахтер
Динамо Мн - Шахтер: обзор матча 19 мая 2024
Динамо Мн
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
3 : 2
Завершен
Шахтер
45'
А. Быков
49'
А. Гаврилович
88'
Д. Подстрелов
22'
А. Быков (АГ)
83'
В. Мартинкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Шахтер
ГОЛ! 3:2!
Д. Подстрелов
Пас отдал
Т. Мельниченко
88'
85'
Замена
Н. Капленко
️️️️
Н. Сотников
83'
ГОЛ! 2:2!
В. Мартинкевич
Пас отдал
В. Ахмеди
77'
Замена
А. Гарост
️️️️
А. Денисюк
Замена
В. Пигас
️️️️
Н. Демченко
77'
73'
Желтая карточка
Н. Баранок
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
П. Седько
69'
Замена
Г. Жердев
️️️️
Р. Адеола
69'
65'
Желтая карточка
В. Мартинкевич
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
В. Хващинский
60'
58'
Замена
В. Ахмеди
️️️️
В. Кабышев
ГОЛ! 2:1!
А. Гаврилович
Пас отдал
П. Седько
49'
Замена
И. Школик
️️️️
Д. Силинский
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Быков
45'
44'
Желтая карточка
А. Макаренко
35'
Желтая карточка
И. Зеньков
22'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Павел Апетенок
ЦЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
78
Артем Соколовский
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
8
Никита Капленко
ОП
30
Валон Ахмеди
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
3-2-1-2-2
21
Лапоухов
5
Рай
5
Гаврилович
5
Апетенок
19
Силинский
8
Селява
7
Быков
26
Седько
8
Демченко
7
Адеола
10
Хващинский
4-2-3-1
1
Игнатович
25
Макаренко
3
Баранок
28
Янковский
12
Гружевский
99
Зеньков
77
Сотников
17
Мартинкевич
19
Кабышев
88
Ковалевич
29
Денисюк
8
Демченко
32
Пигас
32
Пигас
8
Демченко
19
Силинский
20
Школик
20
Школик
19
Силинский
7
Адеола
10
Жердев
10
Жердев
7
Адеола
26
Седько
98
Подстрелов
98
Подстрелов
26
Седько
10
Хващинский
23
Мельниченко
23
Мельниченко
10
Хващинский
77
Сотников
8
Капленко
8
Капленко
77
Сотников
19
Кабышев
30
Ахмеди
30
Ахмеди
19
Кабышев
29
Денисюк
89
Гарост
89
Гарост
29
Денисюк
Остались в запасе
Динамо Мн
Шахтер
49
Артем Каратай
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
78
Артем Соколовский
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо Мн - Шахтер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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