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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Нафтан
Шахтер - Нафтан: обзор матча 16 июня 2024
Шахтер
16.06.2024, воскресенье, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Нафтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Нафтан
87'
Замена
В. Марухин
️️️️
Р. Папарига
Желтая карточка
И. Свириденко
85'
Замена
И. Свириденко
️️️️
В. Кабышев
66'
36'
Желтая карточка
Х. Бадоев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
29
Андрей Денисюк
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
18
Никита Некрасов
ЛВ
33
Георгий Эрмидис
ОП
31
Арсен Джиоев
ЦФ
4-2-3-1
35
Малащицкий
12
Гружевский
44
Шестиловский
3
Баранок
25
Макаренко
77
Сотников
99
Зеньков
17
Мартинкевич
29
Денисюк
88
Ковалевич
19
Кабышев
4-1-1-3-1
13
Харитонович
79
Бадоев
6
Динга
5
Лебедев
88
Драбатович
52
Кресс
7
Колядко
11
Пранович
92
Щадин
17
Сучков
10
Папарига
19
Кабышев
79
Свириденко
79
Свириденко
19
Кабышев
10
Папарига
12
Марухин
12
Марухин
10
Папарига
Остались в запасе
Шахтер
Нафтан
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
18
Никита Некрасов
ЛВ
31
Арсен Джиоев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Шахтер - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
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