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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Витебск - Шахтер
Витебск - Шахтер: обзор матча 02 августа 2024
Витебск
02.08.2024, пятница, 18:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Шахтер
19'
И. Лукашевич (АГ)
55'
К. Варданян
41'
В. Кабышев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витебск - Шахтер
90'
+6
Желтая карточка
С. Черник
84'
Замена
М. Буланов
️️️️
В. Кабышев
Замена
Е. Гулецкий
️️️️
Д. Гирс
76'
70'
Замена
И. Свириденко
️️️️
Д. Гружевский
ГОЛ! 2:1!
К. Варданян
Пас отдал
Е. Краснов
55'
Замена
Е. Краснов
️️️️
Р. Лисовский
48'
41'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Кабышев
Желтая карточка
Я. Скибский
32'
27'
Желтая карточка
А. Макаренко
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
И. Лукашевич
19'
Желтая карточка
Р. Лисовский
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витебск
77
Дмитрий Гущенко
ВР
8
Ян Мосесов
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
24
Эгедег Маглуар
ЦЗ
4
Артем Скитов
ПЗ
22
Ян Скибский
ЛП
30
Михаил Башилов
ОП
7
Роман Лисовский
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
9
Руслан Теверов
ЦФ
10
Карен Варданян
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
2
Евгений Гулецкий
ЛЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
17
Евгений Новых
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Шахтер
1
Rustam Gurinovich
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
28
Арсений Чакур
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-1-2-1-2
77
Гущенко
8
Мосесов
23
Наумов
24
Маглуар
4
Скитов
30
Башилов
22
Скибский
7
Лисовский
55
Гирс
10
Варданян
9
Теверов
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
28
Янковский
14
Лукашевич
12
Гружевский
77
Сотников
29
Денисюк
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
55
Гирс
2
Гулецкий
2
Гулецкий
55
Гирс
7
Лисовский
20
Краснов
20
Краснов
7
Лисовский
12
Гружевский
79
Свириденко
79
Свириденко
12
Гружевский
19
Кабышев
99
Буланов
99
Буланов
19
Кабышев
Остались в запасе
Витебск
Шахтер
17
Евгений Новых
ЦП
12
Дмитрий Харитонов
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
1
Rustam Gurinovich
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
17
Евгений Новых
ЦП
12
Дмитрий Харитонов
ВР
22
Семён Егоров
ЦЗ
43
Javokhir Utamurodov
ЦЗ
3
Вепа Жумаев
ПЗ
14
Захар Червяков
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
Остались в запасе
1
Rustam Gurinovich
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Александр Павлов
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Витебск - Шахтер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 2
24.10.2026
МЛ Витебск
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
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0 : 1
27.10.2024
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