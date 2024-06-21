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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Шахтер
Гомель - Шахтер: обзор матча 21 июня 2024
Гомель
21.06.2024, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Шахтер
46'
В. Кабышев
54'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Шахтер
Желтая карточка
С. Матвейчик
90'
+5
90'
+3
Замена
С. Шестиловский
️️️️
А. Макаренко
90'
Желтая карточка
Д. Ковалевич
78'
Замена
И. Свириденко
️️️️
В. Кабышев
Замена
С. Матвейчик
️️️️
П. Назаренко
77'
Замена
Т. Пухов
️️️️
Ф. Акын
57'
54'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ковалевич
46'
ГОЛ! 0:1!
В. Кабышев
Пас отдал
Д. Ковалевич
Замена
А. Антилевский
️️️️
Р. Давискиба
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
54
Фуркан Акын
ЦП
23
Абинур Нурымбет
АП
15
Денис Козловский
ПВ
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
9
Илья Грищенко
ЦФ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
4-1-3-2
44
Клещук
91
Назаренко
4
Ращеня
16
Заяц
15
Яцкевич
54
Акын
37
Давискиба
23
Нурымбет
2
Рылач
11
Эффаге
15
Козловский
4-2-3-1
35
Малащицкий
25
Макаренко
28
Янковский
3
Баранок
12
Гружевский
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
29
Денисюк
91
Назаренко
3
Матвейчик
3
Матвейчик
91
Назаренко
54
Акын
7
Пухов
7
Пухов
54
Акын
37
Давискиба
11
Антилевский
11
Антилевский
37
Давискиба
25
Макаренко
44
Шестиловский
44
Шестиловский
25
Макаренко
19
Кабышев
79
Свириденко
79
Свириденко
19
Кабышев
Остались в запасе
Гомель
Шахтер
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Гомель - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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