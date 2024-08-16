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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Шахтер
Динамо-Брест - Шахтер: обзор матча 16 августа 2024
Динамо-Брест
16.08.2024, пятница, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Шахтер
17'
С. Кисляк
45+1'
S. Essono
70'
Д. Ковалевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо-Брест - Шахтер
ГОЛ! 3:0!
Д. Ковалевич
70'
ГОЛ! 2:0!
S. Essono
Пас отдал
С. Кисляк
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
С. Кисляк
Пас отдал
А. Оладойе
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
16
Михаил Козакевич
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
87
S. Essono
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
4
Адевале Оладойе
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
99
Иван Зеньков
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Динамо-Брест
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
42
Никита Бурак
ЛВ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
29
Андрей Денисюк
АП
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
3-3-2-2
16
Козакевич
23
Лях
33
Рахманов
87
4
Оладойе
7
Свирепа
15
Кисляк
24
Вакулич
62
Гордейчук
11
Барковский
22
Черняк
4-2-3-2
35
Малащицкий
25
Макаренко
28
Янковский
44
Шестиловский
12
Гружевский
77
Сотников
99
Зеньков
10
Кабышев
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Главный тренер
Александр Бразевич
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
91
Дмитрий Дударь
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
6
Егор Храленков
ПЗ
21
Денис Ковалевич
ЦП
2
Давид Тве
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
42
Никита Бурак
ЛВ
15
Ярослав Орешкевич
ПВ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
15
Максим Бурко
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
29
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
28
Арсений Чакур
ЦФ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Александр Бразевич
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
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