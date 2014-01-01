Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
20
8
2
50
13
37
68
30
21
4
5
45
17
28
67
30
18
8
4
45
21
24
62
30
14
7
9
60
37
23
49
30
14
5
11
33
24
9
47
30
12
7
11
36
29
7
43
30
11
10
9
34
28
6
43
30
11
7
12
38
38
0
40
30
11
6
13
26
41
-15
39
30
10
8
12
29
34
-5
38
30
8
11
11
27
33
-6
35
30
7
11
12
32
51
-19
32
30
6
10
14
28
42
-14
28
30
5
11
14
27
44
-17
26
30
5
7
18
19
45
-26
22
30
3
8
19
26
58
-32
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
12
3
0
29
6
23
39
15
12
1
2
21
6
15
37
15
10
4
1
29
14
15
34
15
8
5
2
32
15
17
29
15
7
4
4
16
9
7
25
15
8
1
6
16
11
5
25
15
7
3
5
17
16
1
24
15
6
5
4
18
12
6
23
15
6
4
5
27
22
5
22
15
5
7
3
16
17
-1
22
15
5
4
6
11
17
-6
19
15
4
6
5
13
13
0
18
15
3
5
7
18
22
-4
14
15
2
6
7
11
25
-14
12
15
2
2
11
9
27
-18
8
15
1
4
10
12
28
-16
7
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
9
3
3
24
11
13
30
15
8
5
2
21
7
14
29
15
8
4
3
16
7
9
28
15
6
4
5
17
13
4
22
15
6
2
7
28
22
6
20
15
6
2
7
15
24
-9
20
15
5
5
5
16
16
0
20
15
5
3
7
20
20
0
18
15
5
3
7
11
16
-5
18
15
4
5
6
14
20
-6
17
15
3
5
7
12
18
-6
14
15
3
5
7
10
20
-10
14
15
3
5
7
16
19
-3
14
15
3
5
7
10
18
-8
14
15
2
4
9
14
30
-16
10
15
2
4
9
16
34
-18
10
❗Шахтер: -20
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире