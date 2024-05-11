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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - БАТЭ
Шахтер - БАТЭ: обзор матча 11 мая 2024
Шахтер
11.05.2024, суббота, 19:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
БАТЭ
25'
А. Денисюк
8'
Д. Жульпа
50'
Д. Жульпа
55'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - БАТЭ
Желтая карточка
А. Макаренко
85'
84'
Замена
М. Свидинский
️️️️
П. Пашевич
84'
Замена
К. Черноок
️️️️
А. Панюков
75'
Замена
Н. Мирский
️️️️
З. Гицелев
Замена
А. Гарост
️️️️
А. Денисюк
75'
Замена
Д. Гружевский
️️️️
В. Кабышев
75'
Замена
Н. Капленко
️️️️
К. Янковский
67'
Желтая карточка
К. Янковский
62'
58'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
В. Сотников
Замена
Н. Сотников
️️️️
И. Свириденко
57'
55'
ГОЛ! 1:3!
А. Панюков
50'
ГОЛ! 1:2!
Д. Жульпа
Пас отдал
Ш. Жимо
ГОЛ! 1:1!
А. Денисюк
Пас отдал
Д. Ковалевич
25'
14'
Желтая карточка
В. Сотников
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жульпа
Пас отдал
О. Никифоренко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
3
Никита Баранок
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
30
Валон Ахмеди
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
8
Владислав Русенчик
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
68
Данила Жульпа
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
77
Николай Сотников
ЦП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Алексей Гарост
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
21
Вадим Киселев
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
9
Николай Мирский
ЛВ
5
Заи Сидибе
ОП
8
Александр Ануфриев
АП
17
Кирилл Черноок
АП
4-2-3-1
32
Черник
79
Свириденко
3
Баранок
28
Янковский
25
Макаренко
99
Зеньков
30
Ахмеди
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
29
Денисюк
4-3-2-1
23
Игнатьев
14
Пашевич
5
Мартынов
55
Аффи
14
Жимо
8
Русенчик
33
Сотников
68
Жульпа
88
Гицелев
82
Никифоренко
11
Панюков
19
Кабышев
12
Гружевский
12
Гружевский
19
Кабышев
28
Янковский
8
Капленко
8
Капленко
28
Янковский
79
Свириденко
77
Сотников
77
Сотников
79
Свириденко
29
Денисюк
89
Гарост
89
Гарост
29
Денисюк
14
Пашевич
98
Свидинский
98
Свидинский
14
Пашевич
33
Сотников
8
Ануфриев
8
Ануфриев
33
Сотников
11
Панюков
17
Черноок
17
Черноок
11
Панюков
88
Гицелев
9
Мирский
9
Мирский
88
Гицелев
Остались в запасе
Шахтер
БАТЭ
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
35
Игорь Малащицкий
ВР
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
5
Заи Сидибе
ОП
21
Вадим Киселев
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Шахтер - БАТЭ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
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