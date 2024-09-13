Составы команд
Слуцк
Слуцк
1-4-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
74
Сачковский
29
Дубинец
18
Буньон
16
Семенов
78
Ковалевич
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
28
Янковский
79
Свириденко
14
Лукашевич
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
74
Сачковский
77
Юрин
77
Юрин
74
Сачковский
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Слуцк
Шахтер
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Слуцк - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»