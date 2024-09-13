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  • «Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 15:50
Слуцк
13.09.2024, пятница, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
11
Никита Мельников
ЦФ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
79
Илья Свириденко
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
77
Николай Сотников
ЦП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
17
Илья Тишуров
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
1-4-2-1-2
30
Брановец
20
Мартьянов
27
Курлович
28
Михнюк
74
Сачковский
29
Дубинец
18
Буньон
16
Семенов
78
Ковалевич
37
Цепенков
11
Мельников
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
28
Янковский
79
Свириденко
14
Лукашевич
77
Сотников
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
11
Гривенев
23
Ковалевич
74
Сачковский
77
Юрин
77
Юрин
74
Сачковский
11
Мельников
17
Тишуров
17
Тишуров
11
Мельников
Остались в запасе
Слуцк
Шахтер
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
9
Владислав Сычев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
11
Vyacheslav Prigodich
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Слуцк - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Шахтер»

«Слуцк» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Шахтер Слуцк
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