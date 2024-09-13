Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Шахтер»