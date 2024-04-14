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    • «Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    «Шахтер» – «Славия Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 апреля 2024

    Шахтер
    14.04.2024, воскресенье, 16:00
    Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    1 : 2
    Идет второй тайм 65‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    20
    Х
    5.9
    П2
    1.18
    Реклама, 18+
    Славия-Мозырь
    5' П. Чикида (П)
    35' В. Ложкин
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шахтер
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    12
    Денис Гружевский
    ЛЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    22
    Никита Баранок
    ЦЗ
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    80
    Кирилл Янковский
    ЦЗ
    99
    Иван Зеньков
    ЦП
    49
    Андрей Денисюк
    АП
    88
    Денис Ковалевич
    ЛВ
    87
    Вадим Мартинкевич
    ЛВ
    23
    Максим Ковалевич
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Славия-Мозырь
    1
    Алексей Козлов
    ВР
    12
    Алексей Иванов
    ЛЗ
    93
    Георгий Бугулов
    ЦЗ
    27
    Павел Чикида
    ПЗ
    31
    Андрей Залеский
    ПЗ
    5
    Сергей Тихоновский
    ЦП
    6
    Кристиан Дрош
    ЦП
    88
    Кирилл Кириленко
    ЛВ
    13
    Владислав Полоз
    ПВ
    8
    Владислав Ложкин
    ЦФ
    7
    Роман Грибовский
    ЦФ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Шахтер
    32
    Сергей Черник
    ВР
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    55
    Никита Капленко
    ОП
    10
    Валон Ахмеди
    ЦП
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Славия-Мозырь
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    21
    Ермек Кенжебаев
    ЦП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    3-2-1-3-1
    1
    Игнатович
    22
    Баранок
    4
    Шестиловский
    80
    Янковский
    12
    Гружевский
    19
    Свириденко
    99
    Зеньков
    87
    Мартинкевич
    49
    Денисюк
    88
    Ковалевич
    23
    Ковалевич
    4-2-2-2
    1
    Козлов
    31
    Залеский
    27
    Чикида
    93
    Бугулов
    12
    Иванов
    5
    Тихоновский
    6
    Дрош
    13
    Полоз
    88
    Кириленко
    7
    Грибовский
    8
    Ложкин
    7
    Грибовский
    21
    Кенжебаев
    21
    Кенжебаев
    7
    Грибовский
    Остались в запасе
    Шахтер
    Славия-Мозырь
    32
    Сергей Черник
    ВР
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    55
    Никита Капленко
    ОП
    10
    Валон Ахмеди
    ЦП
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Остались в запасе
    32
    Сергей Черник
    ВР
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    55
    Никита Капленко
    ОП
    10
    Валон Ахмеди
    ЦП
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Остались в запасе
    22
    Евгений Иваненко
    ВР
    15
    Андрей Шемрук
    ЛЗ
    4
    Даниил Прудник
    ЦЗ
    2
    Александр Чиж
    ЦЗ
    49
    Александр Джигеро
    ЛП
    11
    Юлий Кузнецов
    ОП
    14
    Сергей Сазончик
    ОП
    17
    Павел Котляров
    ЛВ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Главный тренер
    Иван Биончик
    Статистика матча Шахтер - Славия-Мозырь
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Славии Мозырь», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Славия Мозырь»

    Шахтер-Славия Мозырь сомтреть онлайн 14 апреля

    Источник: «Бомбардир»

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