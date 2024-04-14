Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Славии Мозырь», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Славия Мозырь»