Арсенал
20.04.2024, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
- : -
Не начался
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П1
2.35
Х
3.25
П2
2.9
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Шахтер
Статистика матча Арсенал - Шахтер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Шахтера», 5-й тур Высшей лиги Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Pari».