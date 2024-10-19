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  • «Сморгонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

«Сморгонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

19 октября 2024, 11:50
Сморгонь
19.10.2024, суббота, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Шахтер
12' Р. Гиберо 86' А. Левковец (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сморгонь
19
Максим Азарко
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
4
Илья Жуков
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
25
Абдул Азиз Туре
ЦЗ
30
Виталий Лихтин
ОП
66
Ямусса Камара
ОП
7
Андрей Левковец
ЦП
17
Матвей Дуксо
АП
9
Кирилл Леонович
ПВ
19
Райан-Эли Гиберо
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
15
Максим Бурко
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
17
Вадим Мартинкевич
ЛВ
99
Иван Зеньков
ЦП
29
Андрей Денисюк
АП
19
Владислав Кабышев
АП
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
5
Павел Селезнев
ОП
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
99
Марк Буланов
ЦФ
4-2-1-2-1
19
Азарко
44
Луцевич
3
Интсоен
25
Туре
4
Жуков
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
19
Гиберо
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
44
Шестиловский
79
Свириденко
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
9
Леонович
5
Селезнев
5
Селезнев
9
Леонович
17
Дуксо
23
Горбач
23
Горбач
17
Дуксо
25
Макаренко
12
Гружевский
12
Гружевский
25
Макаренко
19
Кабышев
99
Буланов
99
Буланов
19
Кабышев
Остались в запасе
Сморгонь
Шахтер
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
35
Игорь Малащицкий
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Сморгонь - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Шахтера», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь»«Шахтер»

«Сморгонь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Шахтер Сморгонь
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