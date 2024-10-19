19.10.2024, суббота, 13:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Сморгонь
Сморгонь
4-2-1-2-1
19
Азарко
44
Луцевич
3
Интсоен
25
Туре
4
Жуков
30
Лихтин
66
Камара
7
Левковец
17
Дуксо
9
Леонович
19
Гиберо
4-1-3-2
32
Черник
25
Макаренко
15
Бурко
44
Шестиловский
79
Свириденко
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
17
Мартинкевич
23
Ковалевич
29
Денисюк
9
Леонович
5
Селезнев
5
Селезнев
9
Леонович
17
Дуксо
23
Горбач
23
Горбач
17
Дуксо
25
Макаренко
12
Гружевский
12
Гружевский
25
Макаренко
19
Кабышев
99
Буланов
99
Буланов
19
Кабышев
Остались в запасе
Сморгонь
Шахтер
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
35
Игорь Малащицкий
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
1
Иван Новичков
ВР
22
Артем Глотько
ЦЗ
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
27
Артур Тишко
ПЗ
2
Мохамед Бамба
ЦП
23
Артем Станкевич
ПВ
17
Альберт Копытич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
28
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Dmitriy Shulyak
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
88
Павел Дубовский
ЦЗ
77
Николай Сотников
ЦП
10
Андрей Кабышев
АП
11
Егор Гривенев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Сморгонь - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сморгонь» против «Шахтера», 25-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 13:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сморгонь» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»