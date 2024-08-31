31.08.2024, суббота, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-2-2-2
32
Черник
12
Гружевский
28
Янковский
14
Лукашевич
79
Свириденко
77
Сотников
99
Зеньков
88
Ковалевич
19
Кабышев
11
Гривенев
23
Ковалевич
3-2-3-1-1
30
Сороко
72
Позняк
5
Вегеря
13
Орешкевич
2
Атила
47
Годяев
89
Арутюнян
11
Ловец
99
Мялковский
10
Ершов
15
Бабич
14
Лукашевич
15
Бурко
15
Бурко
14
Лукашевич
12
Гружевский
25
Макаренко
25
Макаренко
12
Гружевский
79
Свириденко
11
11
79
Свириденко
30
Сороко
1
Санько
1
Санько
30
Сороко
89
Арутюнян
99
Волков
99
Волков
89
Арутюнян
99
Мялковский
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
99
Мялковский
10
Ершов
20
Эдгар
20
Эдгар
10
Ершов
15
Бабич
25
Матяш
25
Матяш
15
Бабич
Остались в запасе
Шахтер
Арсенал
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
35
Матвей Коврук
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
94
Nikita Korshun
ЦЗ
47
Даниил Подберёзный
ПЗ
22
Станислав Стефанович
ЦФ
89
Alexey Garost
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
66
Арсений Агеев
ПЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
39
Матвей Герасимов
ЛВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Шахтер - Арсенал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Шахтер» против «Арсенала», 20-й тур чемпионата Белоруссии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»