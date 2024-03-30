Ислочь
30.03.2024, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
0 : 0
Матч завершен
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Шахтер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛП
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
80
Kirill Gomanov
ЦП
77
Денис Митрофанов
ЦФ
9
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Шахтер
32
Сергей Черник
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
96
Иван Зеньков
ЦП
10
Валон Ахмеди
ЦП
92
Андрей Денисюк
АП
6
Вадим Мартинкевич
ЛВ
88
Денис Ковалевич
ЛВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Ислочь
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
27
Павел Шевченко
ОП
10
Валерий Сенько
ЦП
7
Daniil Galyata
ЦП
13
Александр Шестюк
ЦФ
15
Rodion Medvedev
ЦФ
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
19
Илья Свириденко
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
89
Алексей Гарост
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
4-2-2-2
28
Свирский
20
Веретило
5
Ковель
4
Калачев
99
Юдчиц
11
Кобеев
22
Булмага
21
Журавлев
80
9
Макась
77
Митрофанов
3-1-2-3-1
32
Черник
80
Янковский
22
Баранок
12
Гружевский
55
Капленко
96
Зеньков
10
Ахмеди
6
Мартинкевич
92
Денисюк
88
Ковалевич
23
Ковалевич
9
Макась
19
Кучинский
19
Кучинский
9
Макась
77
Митрофанов
10
Сенько
10
Сенько
77
Митрофанов
22
Булмага
13
Шестюк
13
Шестюк
22
Булмага
55
Капленко
19
Свириденко
19
Свириденко
55
Капленко
10
Ахмеди
17
Кабышев
17
Кабышев
10
Ахмеди
Остались в запасе
Ислочь
Шахтер
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
27
Павел Шевченко
ОП
7
Daniil Galyata
ЦП
15
Rodion Medvedev
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
24
Артем Денисенко
ВР
17
Кирилл Родионов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
27
Павел Шевченко
ОП
7
Daniil Galyata
ЦП
15
Rodion Medvedev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
77
Николай Сотников
ЦП
89
Алексей Гарост
ЦФ
28
Арсений Чакур
ЦФ
27
Станислав Стефанович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Боровский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Ислочь - Шахтер
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Шахтера», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».