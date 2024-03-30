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    • «Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    «Ислочь» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2024

    Ислочь
    30.03.2024, суббота, 18:00
    Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шахтер
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Ислочь
    28
    Александр Свирский
    ВР
    20
    Олег Веретило
    ЦЗ
    5
    Максим Ковель
    ЦЗ
    4
    Илья Калачев
    ЦЗ
    99
    Евгений Юдчиц
    ПЗ
    21
    Владислав Журавлев
    ЛП
    11
    Мирас Кобеев
    ОП
    22
    Вичу Булмага
    ОП
    80
    Kirill Gomanov
    ЦП
    77
    Денис Митрофанов
    ЦФ
    9
    Александр Макась
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Боровский
    Шахтер
    32
    Сергей Черник
    ВР
    12
    Денис Гружевский
    ЛЗ
    80
    Кирилл Янковский
    ЦЗ
    22
    Никита Баранок
    ЦЗ
    55
    Никита Капленко
    ОП
    96
    Иван Зеньков
    ЦП
    10
    Валон Ахмеди
    ЦП
    92
    Андрей Денисюк
    АП
    6
    Вадим Мартинкевич
    ЛВ
    88
    Денис Ковалевич
    ЛВ
    23
    Максим Ковалевич
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Ислочь
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    17
    Кирилл Родионов
    ЦЗ
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    19
    Константин Кучинский
    ПЗ
    27
    Павел Шевченко
    ОП
    10
    Валерий Сенько
    ЦП
    7
    Daniil Galyata
    ЦП
    13
    Александр Шестюк
    ЦФ
    15
    Rodion Medvedev
    ЦФ
    Шахтер
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    19
    Илья Свириденко
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    17
    Владислав Кабышев
    АП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    4-2-2-2
    28
    Свирский
    20
    Веретило
    5
    Ковель
    4
    Калачев
    99
    Юдчиц
    11
    Кобеев
    22
    Булмага
    21
    Журавлев
    80
    9
    Макась
    77
    Митрофанов
    3-1-2-3-1
    32
    Черник
    80
    Янковский
    22
    Баранок
    12
    Гружевский
    55
    Капленко
    96
    Зеньков
    10
    Ахмеди
    6
    Мартинкевич
    92
    Денисюк
    88
    Ковалевич
    23
    Ковалевич
    9
    Макась
    19
    Кучинский
    19
    Кучинский
    9
    Макась
    77
    Митрофанов
    10
    Сенько
    10
    Сенько
    77
    Митрофанов
    22
    Булмага
    13
    Шестюк
    13
    Шестюк
    22
    Булмага
    55
    Капленко
    19
    Свириденко
    19
    Свириденко
    55
    Капленко
    10
    Ахмеди
    17
    Кабышев
    17
    Кабышев
    10
    Ахмеди
    Остались в запасе
    Ислочь
    Шахтер
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    17
    Кирилл Родионов
    ЦЗ
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    27
    Павел Шевченко
    ОП
    7
    Daniil Galyata
    ЦП
    15
    Rodion Medvedev
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Боровский
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Остались в запасе
    24
    Артем Денисенко
    ВР
    17
    Кирилл Родионов
    ЦЗ
    3
    Иван Тихомиров
    ЦЗ
    27
    Павел Шевченко
    ОП
    7
    Daniil Galyata
    ЦП
    15
    Rodion Medvedev
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Сергей Игнатович
    ВР
    4
    Семен Шестиловский
    ЦЗ
    14
    Илья Лукашевич
    ЦЗ
    2
    Андрей Макаренко
    ПЗ
    77
    Николай Сотников
    ЦП
    89
    Алексей Гарост
    ЦФ
    28
    Арсений Чакур
    ЦФ
    27
    Станислав Стефанович
    ЦФ
    Главный тренер
    Сергей Боровский
    Главный тренер
    Станислав Суворов
    Статистика матча Ислочь - Шахтер
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ислочь» против «Шахтера», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 марта 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ислочь»«Шахтер»

    Ислочь-Шахтер Солигорск смотреть онлайн 30 марта

    Источник: «Бомбардир»

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    30.03.2024 13:15
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