Шахтер
26.05.2024, воскресенье, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
1 : 1
Матч завершен
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Сморгонь
64' Д. Ковалевич
87' Л. Алиу
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
12
Денис Гружевский
ЛЗ
80
Кирилл Янковский
ЦЗ
22
Никита Баранок
ЦЗ
2
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Иван Зеньков
ЦП
77
Николай Сотников
ЦП
17
Владислав Кабышев
АП
49
Андрей Денисюк
АП
88
Денис Ковалевич
ЛВ
87
Вадим Мартинкевич
ЛВ
Главный тренер
Станислав Суворов
Сморгонь
1
Иван Новичков
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
14
Владислав Шубович
ЦЗ
24
Джонатан Джон
ЦЗ
4
Алексей Шалашников
ЦЗ
89
Ямусса Камара
ОП
6
Павел Селезнев
ОП
27
Максим Гаевой
ЦП
7
Альберт Копытич
ПВ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Шахтер
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
19
Илья Свириденко
ЦЗ
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
89
Алексей Гарост
ЦФ
Сморгонь
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
25
Лукуман Алиу
ЦП
77
Максим Яблонский
ПП
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
4-2-3-1
1
Игнатович
12
Гружевский
80
Янковский
22
Баранок
2
Макаренко
99
Зеньков
77
Сотников
87
Мартинкевич
49
Денисюк
88
Ковалевич
17
Кабышев
4-2-1-1-1
1
Новичков
14
Шубович
24
Джон
4
Шалашников
44
Луцевич
89
Камара
6
Селезнев
27
Гаевой
7
Копытич
23
Горбач
88
Ковалевич
19
Свириденко
19
Свириденко
88
Ковалевич
12
Гружевский
89
Гарост
89
Гарост
12
Гружевский
23
Горбач
25
Алиу
25
Алиу
23
Горбач
27
Гаевой
77
Яблонский
77
Яблонский
27
Гаевой
Остались в запасе
Шахтер
Сморгонь
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
Главный тренер
Станислав Суворов
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Остались в запасе
35
Игорь Малащицкий
ВР
32
Сергей Черник
ВР
4
Семен Шестиловский
ЦЗ
55
Никита Капленко
ОП
Остались в запасе
12
Павел Охремчук
ВР
72
Микаэль Аскаров
ЦЗ
78
Артур Тишко
ПЗ
71
Артем Станкевич
ПВ
11
Владислав Далидович
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Главный тренер
Игорь Слесарчук
Статистика матча Шахтер - Сморгонь
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Сморгони», 10-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 мая 2024, в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Сморгонь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».